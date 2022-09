B517: Bauabschnittswechsel in Kreuztal-Eichen ab Mittwoch

(wS/snrw) Kreuztal 19.09.2022 | Die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Südwestfalen erneuert aktuell den Kreuzungsbereich der B517 (Hagener Straße) mit der Eichener Straße im Bereich vor der Straßenmeisterei in Kreuztal-Eichen. Die erste Hälfte der Straßenkreuzung ist nun fertig gestellt. Am Mittwoch (21.09.) wird die Verkehrsführung im Laufe des Vormittags umgelegt, um mit den Bauarbeiten an der anderen Kreuzungshälfte zu beginnen. Der Einmündungsbereich zur Eichener Straße wird gesperrt und der Verkehr einspurig mit einer Ampelregelung über die B517 (Hagener Straße) geführt. Die Straßenbauarbeiten für die zweite Kreuzungshälfte dauern voraussichtlich bis Ende November.