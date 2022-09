B54: Kurzzeitige Sperrung der HTS-Rampe Eintracht in Siegen am Freitag

(wS/Straßen NRW) Siegen 14.09.2022| Am Freitag (16.09.) wird im Zuge der Baustelle an der HTS-Rampe Eintracht in Siegen auf der Koblenzer Straße die Verkehrsführung geändert. Die Fahrspur in Richtung Eiserfelder Straße wird von der Seite vor der Siegerlandhalle auf die andere Seite, rechtsseitig der Rampe, zurückgelegt. Während des Umbaus der Verkehrssicherung wird die HTS-Rampe am Freitagmittag kurzzeitig voll gesperrt. Voraussichtlich nachmittags kann der Verkehr die Rampe wieder in Richtung Eiserfeld/A45 befahren. Vor der Siegerlandhalle wird der Verkehr stadteinwärts weiterhin über die Busspur geführt, da die Bauarbeiten an den Vorsatzschalen dieser Rampenseite beginnen.

Foto: Straßen NRW

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier