Basteln, bauen, coole Beats! Kinderkulturwoche startet am 27. September

(wS/ne) Neunkirchen 19.11.2022 | Seit zehn Jahren gibt es sie, die Kinder- und Jugendkulturwoche für alle Vier bis 14-

Jährigen. Sie richtet sich an all jene, die gern Kreatives erschaffen. Ab dem 27. September

haben sie dazu wieder Gelegenheit. Da die Schüler:innen häufig den ganzen Tag über

eingebunden sind, haben die Verantwortlichen die diesjährige Veranstaltungswoche

ausgedehnt: Komplexere Workshops finden während der ersten Herbstferienwoche statt.

Das Spektrum, sich kreativ zu versuchen, ist breit: Upcyceln, beatboxen und knüpfen

stehen ebenso auf dem Programm wie malen, zeichnen und sprayen. Auch wer sich eher

in der digitalen Welt zuhause fühlt, findet spannende Angebote: So können sich junge

Menschen beim App-Checker über die coolsten Gifs und Memes austauschen oder bei

„Drums and beats“ eigene elektronische Klänge herstellen.

Für die Kleinsten kommt das NEINhorn zu Besuch. Und in der Zahnspangendisco können

die Bewegungsfreudigen bei aktuellen Charthits „abtanzen“. Neben professionellen

Künstlern sind wieder viele Unterstützer:innen am Start, an die Bürgermeister Dr.

Bernhard Baumann ein großes Dankeschön richtet. „Dank des ehrenamtlichen

Engagements und der Sparkasse Burbach-Neunkirchen als Sponsorin der Veranstaltung

können wir die meisten Workshops kostenlos anbieten. So ermöglichen wir allen Kindern

und Jugendlichen vor Ort, an der Kinder- und Jugendkulturwoche teilzunehmen.

Alle Interessierten können sich über die Telefonnummer 02735 767-0 anmelden.

Schnelles Handeln ist gefragt, denn die meisten Workshops sind in der Zahl der

Teilnehmer:innen begrenzt. „Die Kinder- und Jugendkulturwoche richtet sich an all die

neugierigen jungen Menschen, die gern Neues ausprobieren oder schon die ersten

Weihnachtsgeschenke gestalten möchten“, erklären Thilo Edelmann und Nicole

Seit zehn Jahren gibt es sie, die Kinder- und Jugendkulturwoche für alle Vier bis 14-

Jährigen. Sie richtet sich an all jene, die gern Kreatives erschaffen. Ab dem 27. September

haben sie dazu wieder Gelegenheit. Da die Schüler:innen häufig den ganzen Tag über

eingebunden sind, haben die Verantwortlichen die diesjährige Veranstaltungswoche

ausgedehnt: Komplexere Workshops finden während der ersten Herbstferienwoche statt.

Das Spektrum, sich kreativ zu versuchen, ist breit: Upcyceln, beatboxen und knüpfen

stehen ebenso auf dem Programm wie malen, zeichnen und sprayen. Auch wer sich eher

in der digitalen Welt zuhause fühlt, findet spannende Angebote: So können sich junge

Menschen beim App-Checker über die coolsten Gifs und Memes austauschen oder bei

„Drums and beats“ eigene elektronische Klänge herstellen.

Für die Kleinsten kommt das NEINhorn zu Besuch. Und in der Zahnspangendisco können

die Bewegungsfreudigen bei aktuellen Charthits „abtanzen“. Neben professionellen

Künstlern sind wieder viele Unterstützer:innen am Start, an die Bürgermeister Dr.

Bernhard Baumann ein großes Dankeschön richtet. „Dank des ehrenamtlichen

Engagements und der Sparkasse Burbach-Neunkirchen als Sponsorin der Veranstaltung

können wir die meisten Workshops kostenlos anbieten. So ermöglichen wir allen Kindern

und Jugendlichen vor Ort, an der Kinder- und Jugendkulturwoche teilzunehmen.

Alle Interessierten können sich über die Telefonnummer 02735 767-0 anmelden.

Schnelles Handeln ist gefragt, denn die meisten Workshops sind in der Zahl der

Teilnehmer:innen begrenzt. „Die Kinder- und Jugendkulturwoche richtet sich an all die

neugierigen jungen Menschen, die gern Neues ausprobieren oder schon die ersten

Weihnachtsgeschenke gestalten möchten“, erklären Thilo Edelmann und Nicole

Morgenschweis. Sie zeichnen für das abwechslungsreiche Programm verantwortlich:

„Vielleicht wird während des Veranstaltungszeitraums ja auch der Grundstein für ein

neues Hobby gelegt“, mutmaßen sie und freuen sich auf zahlreiche kleine Kreative.