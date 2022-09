Die Lindenberger feierten erfolgreich ihr großes Kartoffel-Bratfest

(wS/li) Freudenberg 06.09.2022 | Begonnen hatte das Fest eigentlich schon am davor liegenden Freitag mit dem großen

Kartoffelschälen am Brunnen vor dem Bürgerhaus. Die Lindenberger Frauen u.a. verstärkt

durch die ukrainischen Mitbürgerinnen, hatten sich getroffen und dann 150 kg Kartoffeln

geschält.

Alle Beteiligten sind äußert zufrieden! So freute sich der Vorstand des Heimat- und

Verschönerungsvereins Lindenberg dann am Festtag über die große Resonanz beim 1.

Kartoffel – Bratfest am Bürgerhaus Lindenberg nach der langen Corona-Zeit.

Viele Besucher, ob Groß- oder Klein, alle waren gekommen, um das abwechslungsreiche

Angebot an verschiedenen Kartoffelgerichten wie zum Beispiel den berühmten

„Lindenberger Reibewaffeln“, den Pellkartoffeln, den Bratkartoffeln oder den Pommes mit

Bratwurst zu genießen.

Während die Erwachsenen an den Ständen der kulinarischen Kartoffelgerichte anstanden,

waren die vielen Kinder längst aktiv beschäftigt mit Kinderschminken, Luftballonaktion

und Hüpfen in der Hüpfburg.

Die Kinder der AWO-Kindertagesstätte „Abenteuerland“ hier in Lindenberg unter der

Leitung von Heike Hengstenberg steuerten mit einem kleinen musikalischen Auftritt auch

dazu bei, dass der Nachmittag ein voller Erfolg wurde. In ihrem Liedbeitrag über die

Kartoffel kam jedes Kartoffelgericht vor. Dazu Heike Hengstenberg: „Das Lied, dass die

Kinder vortrugen, hieß: Wenn die Kartoffel nicht wär. Wir haben mit den Kindern über die

Kartoffel gesprochen und was man alles daraus Kochen und Braten kann. Dazu haben die

Kinder die einzelnen Gerichte selber gemalt und diese dann beim Vortrag des

Liedes hochgehalten. Für uns als Kita war es eine sehr schöne Erfahrung mit dazu zu

gehören, dass kam vom Team als auch von den Eltern. Wir werden auch noch auf ein

Kartoffelfeld gehen um das Thema Kartoffel rund zu machen.“

Es war ein riesiger Erfolg! Vor allem die Stimmung hat, wie auch das Wetter, absolut

gepasst, denn nicht nur die Gäste, sondern auch die vielen Helfer hatten viel Spaß beim

Lindenberger Kartoffel-Bratfest.



Fotos und Bericht: Heimat- und Verschönerungsverein Lindenberg