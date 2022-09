Erfolgreiche NETPHILA 2022 in der Georg-Heimann-Halle

(wS/nef) Netphen 26.09.2022 | Nach dreijähriger Zwangspause sorgten am 24. September 2022 bei freiem Eintritt 120 – 150 Besucher der „NETPHILA 2022“ für volle Parkplätze rund um die Georg-Heimann-Halle in Netphen.

In der Halle waren die vom Organisationsleiter Harald Gündisch vergebenen Tauschtische schnell belegt. Auch das leibliche Wohl der Besucher während der Veranstaltung war ihm und seinem freundlichen Küchenteam eine Herzensangelegenheit. Eingeladen hatte zum traditionellen Großtauschtag für Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten der „Verein der Briefmarkenfreunde Netphen e.V.“ (VdBN).

Als Gäste präsentieren sich der „Verein für Briefmarkenkunde und Postgeschichte Siegen 1908 e.V.“ sowie die „Briefmarkensammler Olpe e.V.“.

Zunächst begrüßte Wilfried Lerchstein, der Vorsitzende des VdBN, die aus nah und fern angereisten Philatelisten. Anschließend überbrachte Annette Scholl, Netphens zweite stellvertretende Bürgermeisterin, in ihrem Grußwort zur Eröffnung des Großtauschtages die besten Wünsche der Stadt Netphen zum Gelingen der mittlerweile überregional bekannten Veranstaltung.

Für sie war es nach der Corona-Pandemie erst die zweite Gelegenheit, eine öffentliche Veranstaltung mit größerem Publikumsverkehr zu eröffnen.

Sie freute sich, dass die Möglichkeit zum Zusammentreffen im gewohnten Rahmen auch bei den Philatelisten endlich wieder gegeben ist.

So konnte auch der Großtauschtag in Olpe am 20. November 2022 in der dortigen Stadthalle bereits angekündigt werden. Auch die Südwestfalenbörse am 1. April 2023 in der Siegerlandhalle, zu der sich fünf Vereine als Veranstalter zusammengefunden haben, wirft schon ihre Schatten voraus. Thilo Nagler vom Verband philatelistischer Prüfer (VP) sichtete in Netphen die überwiegend von Erben vorgelegten Briefmarken- und Münzsammlungen und gab Tipps für deren sinnvolle Verwertung. Sowohl die Besucher als auch die Händler waren am Ende sehr zufrieden und sprachen von einer rundum gelungenen Veranstaltung.

Weil der Verein mit seinen aktuell 53 Mitgliedern in den Jahren 2020/21 bei der Mitgliederwerbeaktion der Philatelistenvereine auf NRW-Ebene für die Gewinnung der meisten neuen Mitglieder geehrt werden konnte, blickt er weiterhin optimistisch in die Zukunft und hofft darauf, die kulturellen Aktivitäten im Netpherland und darüber hinaus auch weiterhin bereichern zu können.

Der Verein bietet deshalb auch weiterhin eine einjährige und automatisch endende kostenlose Schnuppermitgliedschaft an und heißt alle Interessenten auf seinen jeden 2. Sonntag im Monat von 10:00 – 12:00 Uhr im Heimatmuseum Netpherland stattfindenden Tauschtreffen gerne willkommen.

Blick in die Georg-Heimann-Halle während der NETPHILA 2022

Wer suchet, der findet!

Reger Austausch unter Sammlern in der Georg-Heimann-Halle in Netphen.

Von links: Die Vereinsvorsitzenden Joachim Schürmann (Siegen), Uwe Gerloff (Olpe) und Wilfried Lerchstein (Netphen) mit Annette Scholl, der zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Netphen, die die NETPHILA 2022 eröffnet hat.

Fotos: Thilo Nagler