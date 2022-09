Feuerwehreinsatz in Kreuztal – Feuer in der Oberstraße

(wS/red) Kreuztal 18.09.2022 | In der Oberstraße in Kreuztal ist es am Samstagabend (17.09.) zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Flammenbildung an einem Anbau eines Wohnhauses zu sehen, ebenso Flammen aus dem Kamin des Hauses. Mit einem Trupp ging die Feuerwehr in den Innenangriff und konnte schnell feststellen, dass sich keine Personen im Hause befanden. Ein weiterer Trupp ging per Außenangriff an die Brandbekämpfung. Auch die Drehleiter kam zum Einsatz und so konnte durch das rasche Eingreifen der Feuerwehrkräfte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Glücklicherweise sind keine Personen zu Schaden gekommen. Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de