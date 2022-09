Große Modelleisenbahnausstellung Krombach

(wS/red) Kreuztal 27.09.2022 | Die Eisenbahnfreunde Littfetal e.V. veranstalten wieder eine große Modelleisenbahnausstellung in der Krombachhalle in Kreuztal-Krombach. Dort fahren digital gesteuert mehr als 30 Züge über die Gleise der Modellbahnlandschaft, so auch über die Nachbildung der Schweizer Bietschtalbrücke (Faller Modell). Ebenfalls in Betrieb ist die N-Anlage, ebenfalls digital gesteuert. Die Eingaben erfolgen über einen angeschlossenen Computer.

– Samstag, den 01.10 von 14 bis 17 Uhr

– Sonntag den 02.10. von 11 bis 17 Uhr

– Montag den 03.10.2022 von 11 bis 16 Uhr

– Eintritt nur 3,–€ , Kinder bis 13 Jahre frei !!!

Auf 2 Modellbahnanlagen (Modulbauweise) findet an diesen Tagen Fahrbetrieb in den Baugrößen H0 und N statt. Die Modulanlage in H0 ist über 60 Meter lang und besteht aus einer 2-Gleisigen Hauptstrecke und einer 1-gleisigen Nebenbahn. Die N-Anlage, ebenfalls in Modulbauweise ist ca. 10m lang und computergesteuert. Außerdem gibt es noch viel Wissenswertes zu Thema Eisenbahn und zu dem Verein zu sehen . Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt .

Fotos: Eisenbahnfreunde Littfetal e.V.

