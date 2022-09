Infoveranstaltung zu Social-Media-Nutzung bei Kindern

(wS/si) Siegen 01.09.2022 | Das städtische Kinder- und Jugendbüro lädt am Mittwoch, 14. September, Eltern und

Interessierte ab 19 Uhr zu einer kostenlosen Infoveranstaltung in die Bismarckhalle ein,

bei der die Social-Media-Nutzung von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt steht.

Unter dem Motto „Whatsapp, Instagram und TikTok: Was geht uns Eltern das an?“ stellt

der Medienpädagoge Moritz Becker von smiley e.V. das Medienverhalten von Kindern

und Jugendlichen dar und gibt Hilfestellungen in der (Medien-)Erziehung.

Nachdem das Informationsangebot der Stadt im Bereich Kinder- und Jugendarbeit zwei

Jahre ausschließlich digital möglich war, ist dies nun die erste Präsenzveranstaltung.

Anmeldungen sind vorab per E-Mail bei Steven Richter (st.richter@siegen.de) möglich,

aber auch Kurzentschlossene sind am Abend herzlich willkommen.

