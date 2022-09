Interessante Ziele am Tag des offenen Denkmals in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 01.09.2022 | Der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ findet am Sonntag, dem 11.

September, statt. Das diesjährige Motto lautet: „KulturSpur. Ein Fall für den

Denkmalschutz“. Diesem Aufruf, Kultur und Denkmalschutz zu verbinden, folgt auch

Hilchenbach.

Einige Erlebnisveranstaltungen und Orte laden in der Stadt am Rothaarsteig zu einer

Teilnahme und einem Besuch ein. Dabei bietet sich durchaus eine Rundreise an.

Das Besondere: Ökumenischer Gottesdienst beim Bodendenkmal Altenberg

Ein besonderes Angebot machen der Pastoralverbund Nördliches Siegerland und die

evangelischen Kirchengemeinden Ferndorf, Hilchenbach und Müsen. Sie laden zu

einem ökumenischen Gottesdienst ein. Passend zum Tag des offenen Denkmals

findet dieser auf dem „Altenberg“ statt. Auf den Weg zum Gottesdienst können sich

Besucher auch auf eine Sternwallfahrt begeben. Start- und Treffpunkte hierfür sind

jeweils um 9.30 Uhr die Kapellenschule in Littfeld, der Parkplatz Irlenhecken in

Ferndorf und das Freibad in Müsen. Wegen der begrenzten Parkmöglichkeiten auf

dem Altenberg bitten die Organisatoren, den Weg zu Fuß anzutreten oder

Fahrgemeinschaften zu bilden. Bei Bedarf wird ein Shuttle-Service angeboten.

Um diesen zu planen, ist eine Anmeldung im Pastoralverbundsbüro in Dahlbruch unter

Telefon 02733/51127 oder per E-Mail an buero@pv-noerdliches-siegerland.de bis 7.

September erforderlich.

Um 11.00 Uhr beginnt auf dem Altenberg unter freiem Himmel der ökumenische

Gottesdienst. Dieser wird von einem Projektchor musikalisch gestaltet.

Im Anschluss an den Gottesdienst können sich die Besucher beim gemütlichen

Beisammensein mit Würstchen und Getränken für den weiteren Tag des offenen

Denkmals in Hilchenbach stärken. Auch bietet sich eine Besichtigung des

Bodendenkmals mit der hochmittelalterlichen Bergbausiedlung mit einem Rundgang

über die vom Verein Altenberg & Stahlberg e. V. mit einigen informativen Schautafeln

erläuterten Ausgrabungsstätten an.

Anschließend kann die Rundreise durch Hilchenbach „auf eigene Faust“ starten.

Die Ginsburg unter die Lupe genommen!

Auf der Führung über das Gelände der Ruine Ginsburg mit Gäste- und

Kulturlandschaftsführer Michael Thon können Interessierte auf eine

Entdeckungsreise gehen und in Hilchenbach ein Stück Europa finden.

Was spielt die Ginsburg für eine Rolle in der europäischen Geschichte? Wer hat hier

gelebt? Bei der Beantwortung dieser und vieler weiterer Fragen ist Michael Thon

immer wichtig, mit den Teilnehmenden seiner Veranstaltungen im Dialog zu stehen.

So sind kurzweilige Anekdoten und spontane Ausführungen zu weiteren Themen

nicht ausgeschlossen.

Die Führungen sind kostenlos und finden um 14:00 Uhr und 16:00 Uhr statt. Der

Verein zur Erhaltung der Ginsburg bittet um eine Spende, die dem Denkmal und

Wahrzeichen Hilchenbachs zu Gute kommt. Treffpunkt für die etwa

eineinhalbstündige Führung ist vor der Zugbrücke auf dem Schlossberg.

Zur historischen Erlebnisführung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen!

Anmeldungen nimmt die Touristik-Information der Stadt Hilchenbach unter Telefon

02733/288-133 oder per E-Mail an touristinfo@hilchenbach.de entgegen.

Führungen im Internatsmuseum Stift Keppel

Museumsleiterin Dorothea Jehmlich freut sich auf alle Interessierten, die sich am 11.

September, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr durch das Internatsmuseum führen

lassen und dabei die interessante Geschichte rund um das Stift Keppel kennen

lernen möchten. Sie erzählt anschaulich aus dem Leben der Internatsschülerinnen,

zeigt die Räume, das Schulmaterial, die Kleidung und lässt die Besucher in eine fast

vergessene Zeit eintauchen.

Die Führungen sind kostenlos. Kleine Spenden zur Erhaltung des Museums sind

willkommen.

Anmeldungen – auch zu individuellen Terminen – nimmt Dorothea Jehmlich unter

Telefon 02733/3281 oder per E-Mail an r-jehmlich@t-online.de entgegen.

Vergangenheit des Siegerlandes im Landwirtschaftsmuseum

Noch kein Denkmal, aber ebenso sehenswert ist das Landwirtschaftsmuseum in

Hadem. Dort hat Henning Moll in liebevoller Arbeit und mit Unterstützung des Vereins

zur Erhaltung historischer Gerätschaften e. V. stetig renoviert, umgebaut und

erweitert. So können die Ausstellungsstücke auf mittlerweile rund 160 qm Fläche

besser hervorgehoben und übersichtlicher dargestellt werden.

Den Besuchern bietet sich dadurch eine interessante Reise in die landwirtschaftliche

Vergangenheit des Siegerlandes. Auch Kindern macht es richtig Spaß, dort zu

stöbern. Erwachsene können in Erinnerungen schwelgen oder sich an neuen

Eindrücken erfreuen.

Das Museum ist am Sonntag, dem 11. September, von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Die Führungen sind kostenlos. Um eine kleine Spende zugunsten des

Landwirtschaftsmuseums wird gebeten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zurück nach Müsen: Stahlbergmuseum und Stahlberger Erbstollen

Um die Rundreise am Tag des offenen Denkmals wirklich rund zu machen, bietet

sich die Rückkehr nach Müsen an. Dort sind das Stahlbergmuseum und der

dazugehörige Stahlberger Erbstollen von 14:30 bis 17:00 Uhr geöffnet. Neben den

sehenswerten Ausstellungsstücken bietet der Bergbaustollen an heißen Tagen einen

weiteren Vorteil: Abkühlung.

Die beteiligten Veranstalter und die Stadt Hilchenbach wünschen allen

Teilnehmenden einen erlebnisreichen und informativen Tag des offenen Denkmals in

Hilchenbach.

