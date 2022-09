(wS/hlb) Kreuztal 20.09.2022 | Nach Februar 2020 fand coronabedingt erstmals am Samstag, 17. September 2022 wieder die

Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Littfeld-Burgholdinghausen e.V. im Bürgertreff der

Kapellenschule in Littfeld statt.

Die Versammlung eröffnete und leitete Volker Bosch, Schriftführer und Pressewart, unterstützt von

Hans-Jürgen Jung, dem 2. Vorsitzenden des Vereins. Die ordnungsgemäße und fristgerechte

Versendung der Einladungen zur Mitgliederversammlung wurde festgestellt.

Nach Ehrung von 5 in den letzten beiden Jahren verstorbenen Mitgliedern des Vereins folgte der

Bericht des Vorstands mit Eröffnung durch den Mundartspezialisten Bruno Steuber, der dann auch

gleich den Jahresbericht zur Mundartwerkstatt 2020/21 abgab.

Volker Bosch zeigte im Bericht des Vorstandes etliche Projekte und Veranstaltungen des Vereins auf,

die trotz der erschwerten Coronasituation durchgeführt werden konnten wie u.a.:

Verleihung des Klimaschutzpreises Innogy für die Projekte des Insektenschutzes des Vereins

im Rathaus der Stadt Kreuztal am 29.1.2020

8.9.2020 nach vorangehendem Anbringen einer Infotafel und 4 Wegeschildern in Andenken

an den bekannten Oberbergmeister Johann Heinrich Jung (verst. 1784).

in der restaurierten Schmiede Krämer in Littfeld unter Regie von Björn Klug und Martin Fick,

sowie einige naturkundliche Veranstaltungen für die Ferienkinder mit Matthias Jung.

anstelle des wg. Corona nicht durchführbaren Adventsmärktchens.

Kapellenschule

Kapellenschule Osterputz am 8.4.22 gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft Littfeld

Maibaumfest 2022 am 30.4. u. 1.5.22 bei tollem Wetter mit vielen Besuchern ebenfalls rund

um die Kapellenschule

Im nachfolgenden Bericht des Umweltbeauftragten Matthias Jung berichtete Jung über die erfolgten

Amphibienschutzaktionen, umwelt- und naturkundlichen Veranstaltungen mit Kindern und

Jugendlichen, interne Pflegeteameinsätze sowie die bergbaulichen und naturkundlichen Führungen

auf dem Littfelder Grubengelände mit Helmut Stähler und Matthias Jung.

Der Bericht des Kassierers Reinhard Grebe belegte für die Jahre 2020 und 2021 eine solide

Kassensituation des Vereins. Die Versammlung entlastete auf Antrag der Kassenprüfer die Kassierer

und den Vorstand.

Die sich anschließenden Wahlen zum Vorstand führten zu folgendem Ergebnis:

a) 1. Vorsitzender: Jürgen Roth, Stelle neu besetzt nach 2 Jahren Vereinsarbeit ohne

Vorsitzenden

b) Stellvertr. Vorsitzender: Hans-Jürgen Jung, bestätigt

c) Schriftführerin: Karin Böcking, neu gewählt

d) Stellvertr. Schriftführer: Volker Bosch, begleitet insbes. die neugew. Vorstandsmitglieder

e) Kassierer: Reinhard Grebe, bestätigt

f) Stellvertr.: Cornelia Groh, neu gewählt

Bei den nachfolgenden Ehrungen der Jubilare 2020 und 2021 durch Hans-Jürgen Jung wurden im

Rahmen der Mitgliederversammlung 4 Jubilare für 25 Jahre treue Mitgliedschaft persönlich geehrt,und zwar:

Friedhelm Klotz, Doris Schleifenbaum und Bruno Steuber. Hannelore Mankel nahm

stellvertretend für Fritz Großmann die Ehrung entgegen.

Martin Fick, langjähriger Vorsitzender des Heimatvereins wurde nach Antrag anschließend durch die

Versammlung zum Ehrenvorsitzenden des Vereins gewählt.

V. Bosch gab zum Schluss noch einen Ausblick auf weitere Aktivitäten im Jahr 2022, wie u.a.:

Gartentag mit Knollentausch u. Obstpresse am 21. Oktober 2022, Dorfplatz Kapellenschule

Weihnachtsbaumverkauf oder Adventsmärktchen an den ersten beiden

Adventswochenenden, Dorfplatz Kapellenschule

unserer Haustür mit Referent Friedhelm Adam“ in den Räumen der Kapellenschule Littfeld

Im Anschluss wurde die gut besuchte Mitgliederversammlung mit einem herzlichen Dankeschön des

Vorstandes an alle, die den Heimatverein Littfeld-Burgholdinghausen e.V. in den vergangenen Jahren

begleitet und unterstützt haben, von Volker Bosch beendet.