Judo – Kampfgemeinschaft Siegerland: Meisterschaft in greifbarer Nähe

(wS/red) Siegen 03.09.2022 | JKG nach Spitzentreffen der drei Erstplatzierten der Verbandsliga Westfalen weiter Tabellenführer Haushoher Sieg gegen JST Herten folgte ein 5:5 Remis gegen Tabellennachbarn TV Paderborn.

Am Wochenende trafen die westfälischen Verbandsligisten JKG Siegerland, TV Paderborn und JST Herten, und somit die Tabellenplätze 1-3 in Paderborn aufeinander. Dem 9:1 gegen JST Herten folgte ein an Spannung nicht zu übertreffendes 5:5 Remis gegen den Gastgeber TV Paderborn. Somit bleiben die heimischen Judoka nicht nur Tabellenführer, sondern sie haben jetzt die Meisterschaft, bei nur noch einem Kampf gegen Schlusslicht Kodokan Olsberg, in greifbarer Nähe.

Zunächst musste man gegen den aktuellen Tabellenzweiten JST Herten auf die Matte und zerlegte den Gegner mit 9:1. Damit war Herten aus dem Titelrennen raus, weil sie auch gegen dem TV Paderborn mit 7:3 unterlegen waren. Julian Wessling eröffnet die Begegnung der JKG bis 81 kg. Nach zwei hohen Wertungen für beide Kämpfer, wird der Siegerländer immer stärker und gewinnt mit Fußwurf. Den zweiten Punkt holt Schwergewichtler Marcell Meyer, der früh mit Schulterwurf in Führung geht. Paul Schreiber (-90 kg) verliert wegen einer strafbaren Handlung. Mit einem Schultersturz holt sein Bruder Linus den dritten Punkt. C (-66 kg) erringt mit einer Fußtechnik das vorentscheidende 4:1 im ersten Durchgang. Ohne Umstellung läuft es in Durchgang zwei noch einen Tick besser. Alle fünf holen ihre Punkte und vermiesen so dem JST Herten die Titelträume.

Somit kommt es zum packenden Showdown mit dem verbleibenden Meisterschaftskonkurrenten TV Paderborn um die Tabellenführung. Gleich in der Auftaktbegegnung verletzt sich Julian Wessling schwer. Auch Marcell Meyer gibt mit zwei hohen Wertungen den Punkt ab. Aber die Siegerländer zeigen Moral und kommen nach dem 0:2 Rückstand noch mal im ersten Durchgang zurück. Paul Schreiber holt bis 90 kg den Anschlusspunkt, Linus Schreiber gewinnt mit Ausheber und Tohir Zarifbekov siegt nach drei Minuten mit Harai-goshi. 3:2 steht es und Florin Müller kommt für den verletzten Julian Wessling. Mit drei Siegen in Folge, Florian Müller, Marcell Meyer und Paul Schreiber blieben chancenlos, stand jetzt Paderborn mit 5:3 in Front, und sah schon wie der sichere Sieger aus. Doch der TV hatte die Rechnung ohne Linus Schreiber und Tohir Zarifbekov gemacht. Linus gewinnt nach nur 30 Sekunden, Tohir holt den Ausgleich mit einer Sicheltechnik und rettet die Tabellenführung mit dem 5:5 Ausgleich. Trotzdem heißt es jetzt am 11. September voll konzentriert beim Tabellenschlusslicht Kodokan Olsberg zu agieren. Ein Ausrutscher könnte nämlich, weil Paderborn der JKG immer noch im Nacken sitzt, den Siegerländern die Meisterschaft versauen.

die aktuelle Tabelle der Verbandsliga Westfalen 2022:

Pl. Verein Begegn. S U N Unterbewertung Siege Punkte:

1. (1) JKG Siegerland 5 4 1 0 414:80 42:8 9

2. (3) TV Paderborn 4 3 1 0 261:124 27:13 7

3. (2) JST Herten 5 3 0 2 240:251 24:26 6

4. (4) PSV Bochum II 5 2 0 3 237:257 24:26 4

5. (5) 1. JJJC Dortmund 4 2 0 2 167:227 17:23 4

6. (6) SV 1860 Minden 4 1 0 3 160:240 16:24 2

7. (7) Kodokan Olsberg 5 0 0 5 97:397 10:40 0

