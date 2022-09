Karateverein Bushido Siegen erweitert sein Angebot

(wS/red) Siegen 14.09.2022 | „Setz dich zur Wehr, aber richtig!“ Selbstbewusstes Auftreten gegenüber potenziellen Tätern, Bedrohungssituationen begegnen zu können, einfach „Nicht-Opfer-werden! Wer wünscht sich das nicht?

„Der Schutz und die Sicherheit aller Mitglieder unserer Gesellschaft genießen höchste Priorität. Doch an erster Stelle kommen die Liebsten und schutzbedürftigsten unserer Gesellschafft: Kinder und Jugendliche. Um dies zu gewährleisten, bieten wir eine Lösung an. Inhaltliche Schwerpunkte der Lehrgänge sind die Gefahrenerkennung und -vermeidung, die Hilfeleistung durch Dritte und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen in Situationen der drohenden Opferwerdung. Methodisch stehen dabei interaktives Training sowie der Einsatz unterschiedlichster Lernmethoden im Vordergrund“, so die langjährige Jugendtrainerin des Bushido Siegens und Trägerin des Schwarzen Gürtels im Karate Dr. Christine Kringe.

Warum besitzen wir diese Fähigkeiten nicht in dem notwendigen Maß?

Unsere Gesellschaft ist nicht darauf ausgerichtet, Konfliktbewusstsein und -fähigkeit zu vermitteln. Das wäre mit unangenehmen Gefühlen verbunden und die möchte niemand erleben.

Deshalb bieten der Karateverein Bushido Siegen e. V. in Zusammenarbeit mit den Verhaltenstrainern und Buchautoren Rudi Heimann und Chris Hörnberger ihre Unterstützung an. In einer neu geschaffenen Seminarreihe – ohne eine notwendige Mitgliedschaft – wollen die qualifizierten Trainer die Sichtweise der Teilnehmenden in den Punkten, die sie für notwendig erachten, verändern.

„Die Ausbildung, die die Lücke zwischen Kommunikations-Seminaren und körperlicher Selbstverteidigung schließt, dient nicht nur dazu, dass die Kinder- und Jugendlichen Konflikte frühzeitig erkennen und eindämmen, sondern sie schafft zudem eine wichtige Grundlage für die Bewältigung der unterschiedlichsten Alltagssituationen auf Basis ihrer Gefühlswelt. Kinder und Jugendliche lernen ihre Gefühle einzuordnen und die eignen Grenzen aufzuzeigen“, ergänzt der lizensierte Gewaltschutztrainer Rudi Heimann.

Was geschieht in diesem Seminar?

Im Mittelpunkt stehen die praxisbezogenen interaktiven Trainings mit den Kindern und Jugendlichen. Sie werden ergänzend durch den qualitativ hochwertigen Elternabend (u. a. Tätertypologien, Opferverhalten, Erscheinungsformen von Gewalt, rechtliche Aspekte) und Fachliteratur.

Sie haben sich sicherlich schon einmal gefragt, warum ein Opfer sich nicht von ihrem Täter frühzeitig entfernt? Oder, warum das Opfer ihre Grenzen nicht deutlicher aufgezeigt hat?

„In der neuen Seminarreihe des Karateverein Bushido Siegen e. V. wird bewusst eine besondere Vorgehensweise genutzt, um eine grundlegende Neuorientierung und dauerhafte Verhaltensänderung bei Kinder und Jugendlichen zu erreichen. Das Trainerteam steht für spürbar schnelle Erfolge, die durch die Teilnehmenden nach kurzer Zeit abrufbar sind. Wir wollen Kindern und Jugendlichen mehr Sicherheit in diesen für uns allen sehr fordernden Zeiten geben. Getreu dem Motto – Setz dich zur Wehr, aber Richtig! – “, so der 2. Vorsitzende Egor Prasolow.

Interesse geweckt?

Am 04.10.2022 erfolgt eine kostenlose Online-Veranstaltung für alle interessierten Eltern. Diese erste Veranstaltung richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 9-12 Jahren; weitere Seminargruppen folgen.

Informationen erhalten Sie unter der folgenden Website: www.bushido-siegen.de oder per Mail: christine-kringe@bushido-siegen.de

