Kind nach Verkehrsunfall verletzt – LKW ist flüchtig – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 07.09.2022 | Am Montagmorgen, gegen 11:30 Uhr, ist es in der Lindenstraße in Eiserfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein neunjähriges Kind verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach stieg der Junge in der Lindenstraße in Höhe eines Kindergartens aus einem Bus aus. Er beabsichtigte die Straße zu überqueren. Da jedoch ein Lkw die Straße befuhr, wartete der Junge, bis dieser an ihm vorbei war. Anschließend ging er hinter dem Lkw über die Straße. Der Lkw hielt plötzlich an und fuhr ein Stück zurück. Es kam zu einem Zusammenstoß, in Folge dessen der Junge zu Boden fiel und sich verletzte. Der Lkw bog nach links in die Eichertstraße ab und fuhr davon.

Der Lkw samt Fahrer können wie folgt beschrieben werden: – LKW mit Pritsche, grünes Führerhaus, graue Pritsche, grünes Ladungssicherungsnetz – SI- Kennzeichen – männlicher Fahrer mit Oberlippenbart – trug schwarze Basecap

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die insbesondere Angaben zu dem Lkw oder dem Fahrer machen können, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.