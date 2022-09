„Kultureller Marktplatz Dahlbruch“: Arbeitsgruppen haben getagt/Beirat tritt Ende September zusammen

(wS/hi) Hilchenbach 08.09.2022 | Beim „Kulturellen Marktplatz Dahlbruch“ (KMD) geht es nicht nur auf der Baustelle voran:

Auch im „Hintergrund“ ist viel in Bewegung. Die Arbeitsgruppen „Kommunikation“ und

„Programme/Inhalte“, die aus der Empfehlung des Nutzungskonzeptes für das

Großbauprojekt hervorgegangen sind, haben beide zweimal getagt.

Dabei sind bereits viele Anregungen entstanden:

Die Arbeitsgruppe „Programme/Inhalte“ befasst sich unter anderem mit Ideen für neue

Angebote, wie zum Beispiel Veranstaltungen, die von verschiedenen Nutzergruppen und

Einrichtungen gemeinsam durchgeführt werden. „Auch die Einbeziehung der

Gastronomie und der Bevölkerung vor Ort ist für uns ein wichtiges Anliegen“, berichtet

Patricia Lutter von der Stadt Hilchenbach, die die Arbeitsgruppe leitet.

Zuletzt haben sich die Mitwirkenden, die aus den verschiedenen Nutzergruppen, wie

Jugend, Sport, Kultur und Freizeit stammen, mit den Bauplänen für den „Kulturellen

Marktplatz Dahlbruch“ befasst. Um noch konkretere Eindrücke zu erhalten, ist in den

nächsten Wochen eine Baustellenbegehung geplant.

In der Arbeitsgruppe „Kommunikation“ stehen sowohl die Öffentlichkeitsarbeit als auch

die „Interne Kommunikation“ auf der Tagesordnung. „Die Mitwirkenden haben schon

viele konkrete Ideen entwickelt, um das Baustellenprojekt für die Menschen greifbar zu

machen“, resümiert Jana Müller von der Stadt Hilchenbach, die die Arbeitsgruppe

koordiniert.

Als erste konkrete Maßnahme ist der „KMD“ zum Serienthema in der Hilchenbacher

Stadtzeitung geworden. Außerdem sollen die Bauzäune vor Ort möglichst in

Zusammenarbeit mit den regionalen Schulen gestaltet werden. „Auch die interne

Kommunikation hat uns schon intensiv beschäftigt“, sagt Jana Müller. So gilt es, sehr

viele Projektbeteiligte, Anwohnende sowie natürlich auch die späteren Nutzergruppen

mitzunehmen und zu Wort kommen zu lassen.

Um Mitspracherecht soll es auch im Beirat zum „Kulturellen Marktplatz Dahlbruch“

gehen. Die erste Sitzung ist für Montag, 26. September, um 18:00 Uhr geplant und findet

in nicht öffentlicher Runde im Ratssaal der Stadt Hilchenbach statt. Unter anderem

werden die Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen ausführlich vorgestellt.

Gemäß der Empfehlung des Nutzungskonzeptes werden in dem Gremium die Leitung

der Stadtverwaltung sowie Vertretungen der Kommunalpolitik, des Jugendforums

beziehungsweise PUSH e. V., des Bürgervereins Hilchenbach e. V. und der bisherigen

Hauptnutzenden des Gebäudes, also der Einrichtungen und Vereine, mitwirken.

Außerdem sollen Anwohnende und auch interessierte Bürgerinnen und Bürger

eingebunden werden.

Wer gerne im Beirat mitwirken möchte, kann sich bei der

Stadtverwaltung an Hans-Jürgen Klein wenden. Er ist unter der Telefonnummer 02733

288231 oder per E-Mail an hj.klein@hilchenbach.de erreichbar.

Der „Kulturelle Marktplatz Dahlbruch“ ist ein Großbauprojekt der Stadt Hilchenbach.

Bis 2023 entsteht ein attraktives und modernes Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum, das zum Anziehungspunkt für Menschen aus ganz Südwestfalen werden soll. In

Dahlbruch können sich Jung und Alt begegnen, sich gegenseitig inspirieren und den

Ort zu einem „Platz voll Leben“ machen.