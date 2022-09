Mach mal P.A.u.s.e. – Informationstag bietet Betroffenen und Angehörigen Rundum-Angebote

(wS/nk) Neunkirchen 12.09.2022 | Wer selbst von Demenz betroffen ist oder einen Angehörigen mit diesem Krankheitsbild

hat, weiß Unterstützung und hilfreiche Tipps zu schätzen. Die Vielzahl an Angeboten

macht die Wahl des richtigen Ansprechpartners jedoch oftmals schwierig. Vor diesem

Hintergrund veranstaltet die Gemeinde Neunkirchen nach einer Corona bedingten Pause

wieder einen Informations- und Beratungstag: Pflegende Angehörige von Menschen mit

Demenz unterstützen, stärken und entlasten, kurz „Mach mal P.A.u.s.e.“ lautet der

vollständige Titel des Angebots. Am 14. September ab 11 Uhr präsentieren sich im Otto-

Reiffenrath-Haus mehr als 20 Einrichtungen und Angebote. Sie alle haben das Ziel, die

Angehörigen zu entlasten, den Alltag für alle Beteiligten zu vereinfachen.

Was ist zu tun, wenn Demenz diagnostiziert wird? Wer kann ggf. unterstützen und die

Person in ihrem Haushalt versorgen? Gibt es einen Fahr- und Mahlzeitendienst vor Ort?

Ist die Wohnung des Erkrankten auf seine neue Lebenssituation abgestimmt oder müssen

Änderungen vorgenommen werden? Nach der Diagnose Demenz sehen sich Betroffene

und Angehörige mit einer Vielzahl an Fragen konfrontiert. Beim „Mach mal P.A.u.s.e.“-Tag

gibt es die ganze Bandbreite an Ansprechpartnern:innen und auf alle Fragen eine Antwort.

„Der Informations- und Beratungstag ist eine wichtige Säule der Versorgungssituation der

Gemeinde Neunkirchen. Auch aus der Umgebung kommen viele Betroffene, um sich vor

Ort zu informieren“, weiß Neunkirchens Bürgermeister Dr. Bernhard Baumann. „Wir sind

breit aufgestellt“, ergänzt Seniorenberaterin und Organisatorin Bettina Großhaus-Lutz:

„Von der Alzheimergesellschaft bis zur Krankenkasse, von der Tagespflege bis zur Wohnberatung, vom Demenz-Service-Zentrum bis zur Senioren- und Pflegeberatung sind alle Akteure versammelt.“

Die Betroffenen und ihre Angehörigen können sich im persönlichen Gespräch nicht nur

beraten lassen, sie haben auch die Möglichkeit, an drei informativen Vorträgen

teilzunehmen: Um 14 Uhr berichten die beiden Neunkirchener Senioren-Sicherheitsberater

in Kooperation mit der örtlichen Polizeidienststelle über Kriminalität gegenüber älteren

Menschen wie z.B. etwa den Enkeltrick und weitere Betrügereien. Um 15.30 Uhr folgt ein

lebendiger Vortrag der Musiktherapeutin und Rhythmikgeragogin Katrin Schollmeyer: „Mit

Musik in Bewegung kommen“ sollen dabei Menschen mit und ohne Demenz.

Speziell für berufstätige Angehörige findet in der Zeit von 17.00-18.00 Uhr im kleinen Saal

im Otto-Reiffenrath-Haus der Vortrag „Plötzlich pflegebedürftig“ unterstützt durch die Audi

BKK statt. Da die Pflegebedürftigkeit meist unerwartet kommt, stellt sie oft alle Beteiligten

vor eine komplexe und zeitintensive Aufgabe. Der Vortrag gibt Übersicht und Anleitung,

wie in beschriebener Situation verfahren werde kann – als Unterstützung für pflegende

Angehörige in dieser besonders schweren Zeit, aber auch um präventiv Tipps und

Ratschläge zu geben.

Parallel zum Demenztag haben Besucher:innen mit Einschränkungen beim Gehen die

Möglichkeit, ihren Rollator-Führerschein zu machen. Dafür wird auf dem Rathausplatz ein

spezieller Parcours aufgebaut. Mitarbeiter:innen des Sanitätshauses Rahm überprüfen die

Rollatoren und passen sie den Fahrer:innen an. Sind die Bremsen eingestellt, die

Schrauben nachgezogen und so die Fortbewegungshilfen sicher, geht es im Wortsinn

über „Stock und Stein“: Verschiedene Untergründe erfordern unterschiedliches Handling.

Genau das soll im Parcours geübt werden.

Anschließend steht für die frisch gebackenen „Führerscheininhaber:innen“ ebenso wie für

alle andern Besucher:innen ein Imbiss im Otto-Reiffenrath-Haus bereit. Hier gibt es auch

die Möglichkeit, sich auf eine kleine Plauderinsel zurückzuziehen, um ein

Beratungsgespräch zu führen.

Für weitere Informationen steht Seniorenberaterin Bettina Großhaus-Lutz unter der

Telefonnummer 02735 767-200 oder unter b.grosshaus-lutz@neunkirchen-siegerland.de

zur Verfügung.