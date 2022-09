Morgen ist es soweit: Die Tattoo Tattaa ist wieder in Siegen

(wS/mg) Siegen 30.09.2022 | Am 01.10.2022 und am 02.10.2022 ist es wieder soweit! Dann heißt es in der Siegerlandhalle Türen öffnen für die Tattoo Tattaa.

Die Tattoo Tattaa in Siegen ist eine Tattoo und Piercing Messe wo zahlreiche Tattoo- und Piercing Artists aus ganz Deutschland und verschiedenster Stilrichtungen vertretten sind.

Es besteht die Möglichkeit sich vor Ort ein neues Tattoo stechen zu lassen.

Auf der Händlermeile bieten außerdem verschiedene Shops Schmuck, Zubehör & Equipment, Kleidung und auch etliche Accessoires. Ein abwechslungsreiches Rahmenpogramm mit spannenden Highlights, Live Musik und Show Acts macht die Tattoo Tattaa Tattoomesse in Siegen zusätzlich zum Treffpunkt für Tattoo- und Piercingstudios, Fans der Körperkunst und alle, die sich dafür interessieren.

Das bekommt ihr geboten:

– 65 TattooArtists (Alle Stile.)

– TattooContest (SA & SO)

– TattooShow live

– Rock & Roll live

– ModelShow live

– Streedfood

Veranstaltungsort:

Koblenzer Straße 151

57072 Siegen

Fotos: Tattoo Tattaa 2020 / M. Groß / wirSiegen.de

