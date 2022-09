„NETPHILA 2022“ am 24.9.2022 in der Georg-Heimann-Halle in Netphen

(wS/ne) Netphen 11.09.2022 | Nach dreijähriger Corona-Zwangspause findet am Samstag, den 24. September 2022 von

9 – 14 Uhr wieder die „NETPHILA 2022“ in der Georg-Heimann-Halle in Netphen,

Jahnstraße 9, statt. Der Großtauschtag für Briefmarken, Münzen, Ansichtskarten und

Varia wird vom Verein der Briefmarkenfreunde Netphen e.V. veranstaltet. Als Gäste

präsentieren sich der Verein für Briefmarkenkunde und Postgeschichte Siegen 1908 e.V.

sowie die Briefmarkensammler Olpe e.V.

Traditionell erwartet alle Sammler ein großes Angebot an Briefmarken, Münzen und

Ansichtskarten. Der Eintritt ist frei und für die Besucher ab 9 Uhr möglich. Die Tausch- und

Verkaufstischinhaber dürfen bereits ab 8 Uhr in der Halle ihre Schätze ausbreiten. Für das

leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt.

Netphens zweite stellvertretende Bürgermeisterin Annette Scholl wird den Großtauschtag

um 9 Uhr mit einer kurzen Ansprache eröffnen.

Der Briefmarkenprüfer des Verbands philatelistischer Prüfer e.V. (VP) Thilo Nagler wird an

diesem Tag für die philatelistische und numismatische Beratung zur Verfügung stehen und

Tipps für eine Veräußerung von Briefmarken- und Münz-Sammlungen geben.

Die Briefmarkenfreunde bieten allen Interessenten erneut die einjährige kostenlose und

automatisch endende Schnuppermitgliedschaft an, um sie in dieser Zeit von den Vorteilen

einer Vereinsmitgliedschaft zu überzeugen.

Tausch- und Verkaufstische mit einer Länge von ca. 1,20 m stehen jedem Sammler oder

Händler zu je 5,00 € zur Verfügung. Für Vereinsmitglieder wird ein Tauschtisch kostenlos

zur Verfügung gestellt. Jeder weitere Tisch kostet für sie ebenfalls 5,00 €.

Anmeldungen und Tischreservierungen richten Sie bitte an Harald Gündisch,

Kettelerstraße 36, 57250 Netphen, Email: ha-qua@web.de , Mobil: 0175 1940624, Tel. &

Fax: 02738 / 691877.