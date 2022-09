Neue Kleinkinderspielgeräte in Lützeln und Wahlbach

(wS/bu) Lützeln/Wahlbach 20.09.2022 | „Milchzahnstraße“ und „Rose“ – so lauten die klangvollen und Fantasie anregenden

Namen von zwei neuen Spielgeräten für die Allerjüngsten, die die Gemeinde Burbach nun aufgestellt hat.

Auf dem Spielplatz „In den Weiden“ in Lützeln ergänzt nun ein in Gelb, Blau und Weiß gehaltenes

Klettergerät für Kleinkinder das Bewegungsangebot. Mit Sternenrampe, Wolkenpodest mit Sternenhimmel,

Tunnel, Zahnradreihe, Schiebespiel und Minirutsche können sich U3-Kinder auf der „Milchzahnstraße“ auf

eine altersgerechte (und sichere) Entdeckungstour begeben. Darüber hinaus wurde eine

Kleinkinderschaukel aufgestellt.

Für die neuen Geräte musste buchstäblich „schweres Gerät“ aufgefahren werden, um alte Fundamente aus

der Erde zu holen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Die Kleinkinderkombination berücksichtigt die

besonderen Bedürfnisse der jüngsten Spielplatznutzerinnen und –nutzer. Die Gemeinde Burbach kam

damit dem ausdrücklichen Wunsch zahlreicher Eltern nach, die vermehrt solche U3-Spielmöglichkeiten

angeregt hatten.

Auch in Wahlbach wurde dieser Wunsch der Mamas und Papas nun erfüllt. Auf dem Spielplatz Austraße

„blüht“ nun die „Rose“. Dieses Spielgerät fördert ebenfalls die Motorik und Bewegungsfreude der Kinder

bis 3 Jahren. Neben einem kleinen Treppenaufgang, Schiebespiele, Kriechtunnel, und (angedeutete)

„Hängebrücke“ gibt es eine Minirutsche, die den Kleinsten dabei hilft, selbstständig und angstfrei Freude

am Rutschen zu entwickeln.

Für die neuen Spielgeräte in Lützeln gab die Gemeinde Burbach 11.110 Euro aus, die

Kleinkinderkombination in Wahlbach kostete 8.318 Euro. Insgesamt investiert die Kommune dieses Jahr

rund 80.000 Euro in die Gestaltung der Spielplätze der Gemeinde. Zuletzt hatte das Bauamt nach Abnahme

durch den TÜV das große Kletter- und Spielgerät auf dem Spielpatz „Wiesengrund“ in Oberdresselndorf

freigegeben.

