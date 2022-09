SEK-Einsatz in Siegen – Spezialeinsatzkräfte der Polizei stürmen Wohnungen

(wS/red) Siegen 06.09.2022 | Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei – SEK-Einsatz

Nach längeren, intensiven Ermittlungen im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung kam es am gestrigen Montagabend (05.09.) zu mehreren Einsätzen der Polizei. So stürmten schwer bewaffnete Spezialeinsatzkräfte der Polizei eine Wohnung im Barbaraweg in Weidenau, anschließend wurden Durchsuchungen durchgeführt und eventuelle Beweismittel gesichert.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Ein weiterer Zugriff fand kurz zuvor auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Freudenberger Straße statt.

Wie die Polizei gegenüber wirSiegen mitteilte, wurden mehrere Personen festgenommen. Weitere Ermittlungen laufen noch. Infos folgen