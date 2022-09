Siegener Klinikträger sehen sich durch Energiekostenentwicklung stark belastet

(wS/dia) Siegen 12.09.2022 | Die vier Träger der Siegener Kliniken sehen sich mit aktuellen Herausforderungen bei Energiekosten und Personalbedarf von Politik allein gelassen

Die Krisen der letzten Jahre haben gerade die Gesundheitseinrichtungen stark

gefordert. Drei Jahre Corona-Pandemie, hohe Mitarbeiterbelastungen und

Berufsaufgaben, Ukraine-Flüchtlinge und jetzt die dem Krieg nachfolgenden

Preissteigerungen gerade im Bereich der Energiekosten haben auch auf die vier

Siegener Klinikträger enorme negative Auswirkungen. Die Pandemie-Belastungen hat

man im Griff, den schwierigen Arbeitsmarkt für medizinisches und pflegerisches

Personal geht man kreativ und engagiert an. Aber den nun kommenden

Preissteigerungen bei den Energiekosten steht man eher ausweglos gegenüber. Denn

neben den Großunternehmen des produzierenden Gewerbes sind gerade die

Krankenhäuser Großverbraucher, sowohl was den Strom als auch was das Gas und

andere fossile Brennstoffe angeht. Nach Berechnungen von viamedica – Stiftung für

eine gesunde Medizin des Universitätsklinikum Freiburg, verbraucht ein Klinikbett so

viel Energie wie vier Einfamilienhäuser jährlich. Das entspricht bei 500.000

Krankenhausbetten in Deutschland insgesamt dem Bedarf von ca. 2 Millionen

Einfamilienhäusern.

Nach ersten internen Erhebungen rechnet schon das kleinste der Siegener

Krankenhäuser, die DRK-Kinderklinik Siegen mit 158 Betten, für 2022 – 2023 mit

mindestens 800.000,00 EUR an Zusatzkosten durch die Preissteigerungen. Die

deutlich größeren anderen Träger rechnen mit noch weit höheren zusätzlichen Kosten.

Besonders kritisch sind diese Entwicklungen, da einerseits den Kosten keine

zusätzlichen Erlöse gegenüberstehen. Andererseits herrscht in den Krankenhäusern

in ganz Deutschland aufgrund der geteilten Finanzierung durch DRG-Pauschalen der

Kassen auf der einen Seite und der Invesitionsmittelvergabe durch das Land auf der

anderen Seite bereits jetzt ein enormer Investitionsstau. Dieser Stau bzw. die

fehlenden Mittel machten alternative Konzepte in der Energieversorgung der Kliniken

bzw. Einrichtungen in der Vergangenheit erst gar nicht möglich. Aus eigenen Mitteln

lassen sich Investitionen in die Energetik aufgrund arg angespannter Ertragslagen

ebenfalls nicht tätigen. Neben den Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten

vermelden die Siegener Klinikbetreiber deutlich gestiegene Preise in anderen

Bereichen bezogen auf externe Dienstleister wie Wäscherei, Reinigung und

lebensmittelbezogene Leistungen oder den medizinischen Bedarf.

An der Investitionsmisere hat sich durch die Corona-Pandemie nichts grundsätzlich

geändert: „Wir müssen jedes Jahr einen Investitionsstau von mehr als drei Milliarden

Euro konstatieren. Von den 6,2 Milliarden Euro notwendigen Investitionskosten im Jahr

2020 haben die Länder weniger als die Hälfte finanziert“, lässt etwa die DKG (Deutsche

Krankenhausgesellschaft) öffentlich verlauten.

Verschärft wird die angespannte Lage in den Kliniken auch von anderer Seite –

krankheitsbedingt durch Corona, fehlt Personal im Tagesbetrieb, Mitarbeitende aus

allen Bereichen sind aufgrund der Belastungssituation über die Krisenjahre auf

eigenen Wunsch ausgeschieden. Und beim Nachwuchs zeigt sich das

gesellschaftliche Problem, geeignete Auszubildende für die Pflegeberufe zu finden

parallel zu den gewerblichen Branchen.

Sparpotentiale in den Akutkliniken bzw. medizinischen und pflegerischen

Einrichtungen gibt es im Gegensatz zur Industrie und dem privaten Bereich nur ganz

wenige. Krankenzimmer auf 19° C runterzukühlen ist eher unangebracht, OP-Säle

zeitweise außer Betrieb zu nehmen würde die Versorgung gefährden und ist rein

technisch gar nicht möglich. Bei Personalkostenanteilen von 70-80 % an der

Gesamtkostensituation wäre einzig durch Personalabbau ein Einsparpotential

gegeben, was aber aus Sicht der Kliniken völlig konträr zu den aktuellen

Anforderungen wäre.

Aufgrund all dieser Entwicklungen fordern die Geschäftsführer der Siegener

Klinikträger: Diakonie in Südwestfalen, DRK-Kinderklinik Siegen, Kreisklinikum Siegen

und Marien-Gesellschaft Siegen unisono die politisch Verantwortlichen auf Kreis-,

Landes- und Bundesebene auf, sich mit ihnen und ihren aktuellen Herausforderungen

schnellstmöglich auseinanderzusetzen und gemeinsam schnelle Lösungen zu finden..