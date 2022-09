Skifreunde Hüttental auf Rad- und Wandertour

(wS/sfh) Siegen 08.09.2022 | Mit einer Rad- und Wandertour im oberfränkischen Bad Staffelstein, der Geburtsstadt

von Adam Riese, eröffneten die Skifreunde Hüttental ihre diesjährige Herbstsaison.

Die Wanderer der mehr als 20-köpfigen Reisegruppe nahmen bei bestem

spätsommerlichem Wetter die klassischen Routen dieser landschaftlich interessanten

Region am Obermain unter die Füße. Ziele waren dabei unter anderem der

Staffelberg mit seiner markanten Felsenkrone und herrlichen Ausblicken auf die

gesamte Umgebung, die beeindruckende Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen und das

Kloster Banz mit Klosterkirche und Museum. Die Radler zog es neben diesen Zielen in

die Korbstadt Lichtenfels und in die Weltkulturerbestadt Bamberg mit einem

ausgedehnten Bummel durch die Altstadt. Bei einigen Radtouren waren

langgezogene kräftige Steigungen zu überwinden, die für die Radler ohne

Elektroantrieb eine echte sportliche Herausforderung darstellten. Am Ende der

jeweiligen Wanderungen und Radtouren luden die vielen für die Gegend typischen

Braustüberl zur Erfrischung und Stärkung ein. Für den geselligen Teil der Reise

bestand die Möglichkeit zur Teilnahme an Musik- und Tanzveranstaltungen. Aufgrund

der positiven Resonanz aller Teilnehmer auf die erstmals angebotene kombinierte

Rad- und Wanderreise planen die Skifreunde für nächstes Jahr eine Fortsetzung im

österreichischen Leutasch.

Weitere Informationen zur Herbstsaison enthält die Homepage www.skifreunde-hüttental.de.