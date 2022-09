„Speed-Dating“ für Museumsbetreiber – Erfolgreicher Workshop des Heimatbundes Siegerland-Wittgenstein

(wS/si) Siegen 09.09.2022 | „Wie finanziere ich das Ganze?“, „Wer kann mich fachlich beraten?“ und „Wie locke ich Besucher in mein Museum?“ – Fragen, die sich die Museen in Siegen-Wittgenstein, egal ob ehrenamtlich oder in kommunaler Trägerschaft geführt, immer wieder stellen müssen.

Auch die sachgerechte Darstellung von Objekten in einer Dauer- oder Sonderausstellung, die Lagerung der Objekte und

Themen wie der Brand- und Denkmalschutz erschweren die Existenz vieler Museen.

Um den Betreiberinnen und Betreibern der Museen unter die Arme zu greifen und ihnen nützliches

Wissen für die Vereinsarbeit an die Hand zu geben, hat kürzlich ein Museums-Workshop,

organisiert durch den Heimatbund Siegerland-Wittgenstein, stattgefunden. Der Heimatbund

versteht sich unter anderem als Bindeglied zwischen den örtlichen Heimatvereinen des Kreises –

dazu gehört auch die Förderung der Vernetzung und des Austauschs der Vereinsmitglieder

untereinander.

„Ohne Ihr Engagement würde die Geschichte unserer Heimat in Vergessenheit geraten. Der

heutige Austausch wird Ihnen hoffentlich hilfreiche Lösungswege und neue Denkanstöße für Ihre

Arbeit mit auf den Weg geben“, so Landrat Andreas Müller, erster Vorsitzender des Heimatbundes

Siegerland-Wittgenstein, bei der Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Heimathaus

Neunkirchen.

Für die vier Themen „Digitalisierung und Archivierung“, „Bauliche Schwerpunkte“, „Ausstellung und

Sammlung“ und „Ehrenamtliches Engagement in der Denkmalpflege“ gab es jeweils einen

Gruppentisch, an dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander und mit

Expertinnen und Experten austauschen konnten. Wie beim „Speed-Dating“ wurde nach und nach

der Tisch gewechselt. Auf Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist eine Fortsetzung

bereits in Planung.