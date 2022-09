TuS Ferndorf startet mit einem Heimspiel gegen den VTV Mundenheim in die Drittligasaison 2022/2023

Unser erstes Ziel ist ein gutes Spiel am Samstag. Wir sind gut vorbereitet. Wir haben viele neue Spieler, also müssen wir in der ersten Hälfte der Saison Woche für Woche spielen. In den Playoffs müssen wir dann unser Bestes geben.

Die Ergebnisse aus den Testspielen zeigen eine homogene Mannschaft, die von allen Positionen Torgefahr ausstrahlen kann. Auf dieses neugeformte Team kann man sich bereits freuen. Die dritte Liga ist für den TuS Ferndorf und das Team „Neuland“. Am Ende der Saison wird sich dann zeigen, ob die Kräfte noch für die Aufstiegsspiele reichen (sofern man diese dann erreicht). Mit dem Unterbau der HSG Wetzlar, HSG Hanau und mit der HG Saarlouis hat man hochkarätige Teams in dieser Staffeleinteilung. Aus meiner Sicht kann man mit der Staffeleinteilung zufrieden sein. Dabei sehe ich den TuS Ferndorf sehr weit vorne. Wichtiger Faktor werden in dieser Saison erst recht die Fans sein. Die Rückendeckung muss von Anfang an gegeben sein. Auch das Verletzungspech darf nicht wieder wie in der vergangenen Saison zuschlagen. Wären in der Hinrunde alle Spieler fit gewesen wäre der Abstieg kein Thema gewesen. So müssen wir nun ein neues Kapitel aufschlagen.

Robert Andersson

Die Mannschaft freut sich, dass es endlich losgeht und die Jungs wollen gewinnen. Wir sind auf einem

sehr guten Weg und wir sind weiter, als ich gedacht habe.

Tim Hottgenroth