Voller Einsatz auf dem Stadtfest – DRK mit 170 Einsatzkräften vor Ort

(wS/DRK-KV Siegen) Siegen 02.09.2022|Auf dem Siegener Stadtfest vom 26. bis 28. August 2022 war das DRK mit 170 überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort. Beteiligt waren fast alle DRK Ortsvereine aus dem gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein.

Die ganze Zeit über waren drei Unfallhilfsstellen in der Innenstadt eingerichtet. Während der Konzerte in den Abendstunden standen an jeder der fünf Bühnen Erstversorgungsteams mit jeweils fünf Einsatzkräften mehrerer Rettungsfahrzeuge für Notfälle bereit. Zusätzlich liefen mobile Erstversorgungsteams im Stadtgebiet Streife.

Die Einsatzleitung konnte im Gebäude der Deutschen Angestellten Akademie dankenswerter Weise eingerichtet werden. Von dort aus koordinierte ein Stab von durchgängig vier Personen die Aktivitäten im Einklang mit dem Sicherheitskonzept der Stadt Siegen, sowie direkter Funkverbindung zu den DRK Einsatzkräften, der Kreisleitstelle und dem Orga -Team des Stadtfestestes.

An allen Tagen unterstützten die ehrenamtlichen Kräfte aus den DRK Ortsvereinen zusätzlich den Regel-Rettungsdienst der Feuerwehr Siegen mit zeitweise bis zu fünf Einsatzfahrzeugen. Darüber hinaus waren sie mit einer Reihe weiterer Rettungs- und Krankentransportwagen vor Ort, die nicht unmittelbar dem Rettungsdienst zugeordnet waren.

Im Laufe der Feierlichkeiten kam es zu einer ganzen Reihe von Zwischenfällen. Wespenstiche, Platzwunden und Schnittverletzungen, Verdachtsfälle von Knochenbrüchen, plötzlich auftretende körperliche Beschwerden sowie übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum führten zeitweise zu mehreren parallelen Einsätzen. Leider mussten Polizei und Ordnungsamt wiederholt eingreifen, da sich einzelne alkoholisierte Patienten aggressiv gegenüber den Rettungskräften verhielten.

Insgesamt zog die Einsatzleitung eine positive Bilanz für alle drei Tage. Besonders gefreut hat das DRK, dass gemessen an den 100.000 Besuchern alle friedlich gefeiert haben. Es bestätigte sich, dass die kalkulierte Zahl der Einsatzkräfte auch tatsächlich benötigt wurde. „Alle Ehrenamtlichen waren an den drei Tagen mit Freude und viel Herzblut im Einsatz. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass wir als DRK in Siegen-Wittgenstein mit eigenen Kräften solche große Veranstaltungen Sanitätsdienstlich und Rettungsdienstlich abdecken können. Ein großes Lob und Dank gilt allen DRKlern, die beteiligt waren“, sagt Kreisrotkreuzleiter Stefan Bassil.

Fotos: DRK-Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V.

