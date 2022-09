Wohnungslosigkeit bekämpfen: Projekt „Endlich ein Zuhause“ startet in Siegen-Wittgenstein

(wS/si) Siegen 12.09.2022 | Wohnungslosigkeit kann jeden treffen – denn die Gründe für Obdachlosigkeit oder drohende

Wohnungslosigkeit sind sehr vielschichtig. Zum Beispiel können psychische Probleme, (Sucht-

)Erkrankungen oder äußere Umstände einen Jobverlust nach sich ziehen, was unter Umständen

dann dazu führt, dass die Miete nicht mehr gezahlt werden kann. In Siegen-Wittgenstein sind

auch immer mehr junge Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen. Um von Wohnungslosigkeit

bedrohte oder bereits betroffene Personen zu unterstützen, startet im Kreis Siegen-Wittgenstein

ab September 2022 das Projekt „Endlich ein Zuhause“.

Der Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V., die Diakonie Soziale Dienste gGmbH und die

Alternative Lebensräume GmbH setzen das Projekt in einem Trägerverbund um. Der Kreis agiert

dabei als Zuwendungsempfänger, der die Fördermittel des Landes NRW und des Europäischen

Sozialfonds an die Träger der Wohnungslosenhilfe weiterleitet. „Die Bekämpfung von

Wohnungslosigkeit ist eine wichtige Aufgabe, die zunehmend umfangreicher und komplexer wird.

Eine branchen- und behördenübergreifende Zusammenarbeit ist essenziell, um allen Menschen,

unabhängig ihrer aktuellen Lebenssituation, Teilhabe zu ermöglichen“, betont Landrat Andreas

Müller.

Die einzelnen Projektträger profitieren von ihren unterschiedlichen Erfahrungen, Angeboten und

Tätigkeitsschwerpunkten und bauen ein gemeinsames Netzwerk zur Unterstützung der

betroffenen Menschen im Kreisgebiet auf – auch weitere Kooperationspartner wie das Jobcenter,

die Ordnungs- und Sozialämter der Kommunen, die Fachstelle für Wohnungsnotfälle der Stadt

Siegen, der Sozialpsychiatrische Dienst und Fachkräfte aus der Immobilienbranche werden

eingebunden.

Die Aufgabenbereiche innerhalb des Projektes verteilen sich auf drei Schwerpunkte:

Beratung, Wohnraumsicherung und Wohnraumakquise.

„Wir sehen uns vor allem als Vermittler zwischen

den Wohnungssuchenden, also den potentiellen Mietern, und den Vermietern“, erklärt Alexander

Rode, Projektmitarbeiter der Alternative Lebensräume: „Es ist wichtig, mögliche Unsicherheiten

auf beiden Seiten abzubauen und für die Notsituation der Betroffenen zu sensibilisieren.“ Bei der

Wohnraumakquise und -sicherung wird die Diakonie hauptsächlich für das Wittgensteiner Land,

die Alternative Lebensräume für das Siegerland zuständig sein. „Im ländlichen Raum bringt die

Wohnungslosigkeit ganz andere Herausforderungen mit sich, als in der Stadt“, erklärt Achim

Krugmann, Geschäftsbereichsleiter der Eingliederungshilfe der Diakonie. „Unsere Aufgabe im

ländlichen Raum wird es vor allem sein, private Vermieter zu gewinnen, die zum Beispiel

Wohnraum in Einfamilienhäusern zur Verfügung stellen können.“

Damit die betroffenen Personen möglichst unkompliziert mit den für sie passenden

Hilfsangeboten in Kontakt kommen können, bietet der Caritasverband aufsuchende Beratungen

an. „Ein Bulli, das sogenannte ‚CaritasMobil‘, steht für die Beratung vor Ort in den einzelnen

Stadtteilen bereit“, erklärt Iris Dittmann, Fachbereichsleitung der Beratenden Dienste im

Caritasverband Siegen-Wittgenstein.

Um auch gezielt die Öffentlichkeit über das Projekt „Endlich ein Zuhause“ zu informieren, sind die

Projektträger Caritas, Alternative Lebensräume und Diakonie am Mittwoch, 14. September 2022,

jeweils mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt in Bad Laasphe und in der Siegener

Innenstadt und am Donnerstag, 15. September 2022, auf dem Wochenmarkt in Kreuztal

vertreten.

Alle weiteren Infos zu dem Projekt gibt es außerdem unter www.siegen-wittgenstein.de/endlich-

ein-zuhause.

Das Projekt „Endlich ein Zuhause“ wird mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-

Westfalen und des Europäischen Sozialfonds / REACT-EU als Teil der Reaktion der Union auf

die COVID-19-Pandemie umgesetzt und ist Teil der NRW-Landesinitiative gegen

Wohnungslosigkeit.