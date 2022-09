Zusätzliche 220.000 Liter für den Brandschutz in Wahlbach

(wS/bu) Burbach Wahlbach 09.09.2022 | Ein imposanter Anblick: An zwei schweren Eisenketten wird das 15,70 Meter lange zylindrische

Objekt von einem Kran in die Lüfte gezogen. Es sieht so aus, als schwebe ein U-Boot neben der Karl Hess

GmbH über das Ende der Lindenstockstraße. Tatsächlich ist der 11,5 Tonnen schwere Koloss ein

Löschwassertank, der dort platziert wird. Langsam senkt sich der im Durchmesser 2,90 Meter breite

Behälter in die rund 4 Meter tief ausgehobene Grube am Straßenrand. Zentimeter für Zentimeter wird er

hinabgelassen, bis er schließlich auf einer 30 Zentimeter dicken Sandschicht aufsetzt und einsinkt, sodass er

nicht zur Seite rollt. Präzisionsarbeit. Doch der 100 Kubikmeter Wasser fassende Tank ist nur der Anfang. In

der Verlängerung ist eine weitere, noch längere Grube ausgehoben worden. Auf einem Auflader in der

Nähe wartet der zweite Tank darauf, „versenkt“ zu werden. Mit 17 Metern Länge und einem

Fassungsvermögen von 120 Kubikmetern Wasser ist er der größere Bruder des bereits platzierten

Behälters.

Gemeinde investiert 120.000 Euro

Mit der Einrichtung dieser zwei Löschwassertanks auf dem Grundstück der Firma Hess, die in den

kommenden Wochen final gesichert, eingegraben und anschließend befüllt werden, vergrößert die

Gemeinde Burbach ihr Löschwasser-Reservoir in Wahlbach um zusätzliche 220.000 Liter – das entspricht

1222 gefüllten Standard-Badewannen (180 Liter). Die Tanks sind gebraucht und wurden von der Firma

Wozniack in Warstein aufgearbeitet. Für den Tiefbau zeichnet Firma Schell verantwortlich aus Fehl-

Ritzhausen. Mit der Metallverarbeitung Roth aus Neunkirchen (Schlosserei) und der Firma Pempeit aus

Siegen (Pflasterarbeiten) wurden auch zwei regionale Unternehmen mit der Maßnahme betraut. Die Firma

Dornseiff sorgte schließlich für die präzise Ausrichtung der Tanks in den Gruben. Insgesamt investiert die

Kommune hier ca. 120.000 Euro in den Brandschutz. Bereits vor sechs Jahren wurden nur wenige hundert

Meter entfernt bei der Firma Topwerk GmbH zwei jeweils 100 Kubikmeter große Löschwasserbehälter

unterirdisch angelegt.

Brandschutzbedarfsplan wird konsequent umgesetzt

Die Maßnahme ergibt sich aus dem Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Burbach, der 2021 unter

fachmännischer Begleitung durch die Kommunal Agentur NRW und in enger Abstimmung mit u.a. der

Feuerwehrleitung in Burbach sowie den einzelnen Löscheinheiten der neun Dörfer bis 2026 fortgeschrieben

wurde.

