Jahresübung der Feuerwehreinheiten Geisweid – Sohlbach-Buchen – Setzen und des DRK

(wS/red) Siegen 01.10.2022 | Am Samstagnachmittag um 15 Uhr übte die Feuerwehr und DRK in Geisweid für den Ernstfall.

Für die Feuerwehr stand die Jahresübung der Löscheinheiten 2 – Geisweid, Sohlbach-Buchen und der Löscheinheit 3 – Setzen der Freiwilligen Feuerwehr Siegen auf dem Plan. Mit Unterstützung von den Einsatzkräften des DRK fand die Übung am ehemaligen Firmengelände der Firma Hund und Weber in der Birlenbacher Straße statt.

Übungsbeschreibung:

Im Bereich des Serverraum einer Firma in der Birlenbacher Str. gab es eine Auslösung der Brandmeldeanlage. Daraufhin wurde von der Leitstelle das Einsatzstichwort „Feuer 4“ ausgelöst.

Die schnell an der Einsatzstelle eintreffende Feuerwehr fand ein Brand vor, welcher sich sehr schnell ausbreitete. Da sich eine unbekannte Anzahl an Personen im Gebäude befand und im Bereich der Verrauchung aufhielt war Eile geboten. Einige der Mitarbeiter konnten sich in verschiedene Räume retten, allerdings war ein Verlassen des Gebäudes über das Treppenhaus nicht mehr für alle Personen möglich. Für die Einsatzkräfte galt es nun, mit Leitern ins Gebäude zu gelangen und neben der Menschenrettung parallel das Feuer zu bekämpfen.

Der Schwerpunkt der Übung richtete sich darauf, ganz massiv den Einsatz der Atemschutzgeräteträger kompakt in einem Gebäudeteil zu üben sowie im weiteren Einsatzverlauf die Rettung von eigenen Kräften unter realen Bedingungen zu trainieren.

Filmbeitrag dieser Übung sowie der Herbstübung der Stadtfeuerwehr Kreuztal vom 24.09.2022 folgen in der nächsten Woche.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

