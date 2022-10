Unfall am Kreisel in Eiserfeld sorgte für Verkehrsbehinderungen

(wS/red) Siegen 01.10.2022 | Durch einen Auffahrunfall der sich am Samstagmittag am Kreisel in Eiserfeld ereignete kam es in Eiserfeld zu Verkehrsbehinderungen. Nach ersten Infos befuhr eine PKW-Fahrerin den Kreisel von Siegen kommend in den Kreisel hinein und ist dabei auf eine vorausfahrende PKW-Fahrerin aufgefahren. Beide Fahrzeugführerinnen mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel im Einsatz.

