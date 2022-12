27-Jähriger bei Alleinunfall auf der B 62 zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach verletzt

(wS/red) Netphen 23.12.2022| Ein 27-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Freitagabend die B62 von Weidenau kommend in Fahrtrichtung Dreis-Tiefenbach. Kurz vor dem Ortseingang verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle seines Fahrzeuges in einer Linkskurve und durschlug eine Leitschutzblanke.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

