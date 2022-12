Aktion zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar startet am Samstag – 10. Dezember 2022 in Siegen

(wS/red) Siegen 07.12.2022 | Eine tolle Aktion zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar Olpe startet am Samstag, 10. Dezember 2022 in Siegen an der Siegbrücke neben dem DM-Drogeriemarkt.

Das Team von BOSNAGRILL (Balkan Kitchen) spendet an diesem Tag 100 % der Umsatzerlöse an das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar. Betreiber Dzevad Halkovic vom BOSNAGRILL möchte auch dieses Jahr wieder mit leckeren Gerichten vom Holzkohlegrill für einen guten Zweck grillen und möglichst viele Menschen mit dieser Initiative erreichen!

Grillen für den guten Zweck

Samstag, 10. Dezember 2022 in Siegen an der Siegbrücke – geöffnet von 09 Uhr bis 21 Uhr