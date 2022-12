Alkohol war jeweils Ursache für zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

(wS/ots) Freudenberg – Siegen 12.12.2022 | Am vergangenen Wochenende haben sich zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten ereigneten, bei denen jeweils Alkohol im Spiel war.

Am späten Samstagabend (10.12.2022) kam es gegen 23:15 Uhr auf der Kreisstraße K1 zwischen Niederndorf und Niederfischbach zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand kam ein 31-jähriger PKW-Fahrer ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei riss er ein dort stehendes „Vorfahrt achten“-Zeichen aus dem Boden. Das Auto blieb stark beschädigt im Straßengraben stehen. Der Fahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle, kam aber im späteren Verlauf wieder zum PKW zurück. Er hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt. Die weitere Kontrolle ergab, dass der 31-Jährige stark alkoholisiert war. Eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht waren die Folge.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.12.2022) kam es gegen 03:30 Uhr in Siegen auf der Hüttentalstraße (HTS) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Mann befuhr seinem PKW die HTS in Richtung Kreuztal. In Höhe der Abfahrt Geisweid kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 35-Jährige deutlich alkoholisiert war. Auch hier war eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung die Folge.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier