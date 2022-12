Bunte Weihnachtsfeier im Jugendcafé zum Jahresfinale

(wS/bb) Bad Berleburg 22.12.2022 | Das Jugendcafé am Markt in Bad Berleburg ist mit einer großen Weihnachtsfeier in die Winterpause gestartet.

Über 50 Kinder und Jugendliche haben am letzten Öffnungstag gemeinsam mit dem Team der Stadtjugendpflege Bingo gespielt, Plätzchen und Pizza gegessen und an einer spannenden Tombola teilgenommen.

Am Ende durfte jeder ein kleines Präsent mit nach Hause nehmen. Das Jugendcafé bleibt nun bis einschließlich Freitag, 6. Januar, geschlossen. Ab Montag, 9. Januar, freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder über zahlreiche Besuche von Kindern und Jugendlichen.

Pizza, Plätzchen und Tombola: Mit einer Weihnachtsfeier ist das Jugendcafé am Markt in Bad Berleburg in eine zweiwöchige Winterpause gegangen.

Foto: Stadtjugendpflege