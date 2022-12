Dank aufmerksamer Zeugin: Polizei nimmt Einbrecher fest

(wS/ots) Siegen 27.12.2022 | Am Sonntag (25.12.2022) ist es gegen 18:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Hofbachstraße in Langenholdinghausen gekommen.

Eine aufmerksame Zeugin hörte verdächtige Geräusche aus dem Keller. Eine unbekannte männliche Person hatte sich gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft. Im Keller brach der Langfinger den Münzgeldautomaten der Waschmaschine auf. Bei Erblicken der Zeugin flüchtete die männliche Person.

Vor der Haustür stellte ein Anwohner ein E-Bike und einen Schraubendreher fest.

Die alarmierten Beamten konnten eine Person im Nahbereich antreffen, auf die die Personenbeschreibung der Zeugin zutraf.

Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Weidenau zugeführt. Bei der Überprüfung des E-Bikes stellten die Beamten fest, dass dieses zuvor in Olpe gestohlen wurde. Das E-Bike wurde sichergestellt.

Den 30-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. Die Kripo hat die Ermittlungen bereits übernommen.

