Einbruch in Helgersdorfer Werkstatt – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Netphen 19.12.2022 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (zwischen 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr) brachen zwei Männer in eine Werkstatt ein. Sie hebelten eine Eingangstür auf und öffneten in der Werkstatt sämtliche Türen und Schränke. Nach ersten Sichtungen haben die Täter aber keine Beute machen können.

Auf den Aufnahmen der Videokamera des Gebäudes sind die beiden Männer zu sehen.

Die erste Einbrecher ist etwa 1,80m groß, trägt weiße Schuhe, eine dunkle Hose, ein schwarzes Oberteil mit Kapuze und eine schwarze Maske. Sein Kollege ist ebenfalls etwa 1,80m groß, trägt rote Schuhe, weiße Oberbekleidung mit Kapuze und helle rötliche Handschuhe sowie eine Maske.

Die Kripo Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Telefon: 0271-7099-0.

