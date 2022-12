Einladung zum Turmkonzert auf dem 18m hohen Schlauchturm am Feuerwehrgerätehaus in Bad Laasphe

(wS/fwbl) Bad Laasphe 14.12.2022 | Am kommenden 4. Advent (18.12.2022) findet im Rahmen der Turmkonzertreihe wieder ein Quintet auf dem 18m hohen Schlauchturm am Feuerwehrgerätehaus in Bad Laasphe statt.



Ab 18:00 Uhr werden Volker Fischer, Frank Blöcher, Jutta Marx (alle Trompete) mit Peter Grebe und Uli Bernhausen (Posaune) Weihnachtslieder vom Turm des Feuerwehrgerätehauses spielen.

Geplant sind mindestens 8 Lieder, von „Macht hoch die Tür“ über „es ist ein Ros entsprungen“ bis „O du Fröhliche“.

Alle Laaspher Bürger und Gäste sind sowohl an den heimischen Fenstern, insbesondere aber auf dem Hof der Feuerwehr willkommen.

Wie schon letztes Jahr, ist das Quintett das Highlight der Turmkonzertreihe. Zusätzlich wird ab 17:00 Uhr für das leibliche Wohl der Gäste mit warmen Getränken und Würstchen gesorgt.

Fotos: Feuerwehr

