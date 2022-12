Familienwoche in der Alten Vogtei

(wS/bu) Burbach 22.12.2022 | Na, da fängt das neue Jahr ja gut an. Ja, wirklich! In der Neujahrswoche öffnet die Alte Vogtei vom 2. bis 6. Januar 2023 zur Familienwoche ihre Pforten. An vier Tagen stehen vor allem die Kinder in dem historischen Amtshaus im Mittelpunkt. Während sie mit vielen Aktionen und Mitmach-Angeboten der Tourist-Information, des Familienbüros des Kulturbüros und der Gemeindebücherei Burbach sowie der Backesfrauen im Heimatverein Alte Vogtei Burbach eine kurzweilige und abwechslungsreiche zweite Ferienwoche erleben können, können ihre Eltern und Großeltern die sanierte Alte Vogtei sowie die angrenzende Zehntscheune (wieder-) entdecken und sich vor allem in aller Ruhe mit der kultur- und sozialhistorischen Erlebnisausstellung „Gemeinsam Burbach“ auseinandersetzen.

Am Montag, 2. Januar, dreht sich zwischen 10 bis 15 Uhr alles rund um die Themen Buch und Lesen. Um 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr gibt es jeweils eine kuschelige Vorlesestunde mit Tilla-Ute Schöllchen, die mit ihrem Charisma und ihrer wunderbaren Erzählstimme Geschichten zum Leben erweckt. Das Kulturbüro organisiert einen Kinderbuchflohmarkt und auch die Gemeindebücherei präsentiert eine Auswahl an Büchern zum Selbstlesen.

In ein großes „Spielzimmer“ verwandelt sich die Alte Vogtei am Dienstag, 3. Januar, ebenfalls von 10 bis 15 Uhr. Es liegen viele Puzzle, Karten- und Brettspiele bereit. Brett- und Gesellschaftsspiele erleben gerade eine Renaissance – ein Spielenachmittag an einem kalten Wintertag liegt also voll im Trend. Hier werden wechselnde Mit- und Gegenspieler quasi „frei Haus“ mitgeliefert.

Während die Familienwoche am Mittwoch, 4. Januar, eine Pause einlegt, geht es am Donnerstag, 5. Januar, kreativ weiter. Das Familienbüro lädt in Kooperation mit Alina Kossek zum Basteln mit Holz und Wolle („Makramee“) in die Cafeteria der Alten Vogtei ein. Nebenan kann auch gemalt werden. Apropos (an- )malen: Mitarbeiterinnen der Gemeinde Burbach zaubern beim Kinderschminken fantasievolle und märchenhafte Motive auf die Gesichter der jungen Besucherinnen und Besucher. Abgerundet wird der Bastelnachmittag von 14 bis 16 Uhr vom „Wanderbingo zum Mitnehmen“ und Meisenknödelnbasteln mit Christina Ermert vom Naturpark Sauerland-Rothaargebirge in der historischen Amtsstoab (Trauzimmer).

Die Backesfrauen des Heimatvereins Alte Vogtei Burbach feuern am Freitag, 6. Januar, den Ofen im neuen Backes an. Gemeinsam mit teigverliebten Kindern werden sie von 11 bis 15 Uhr so manche Leckerei backen. Die Teilnahme ist auf zehn Kinder begrenzt, eine Anmeldungen unter touristinfo@burbach-siegerland.de ist erforderlich.

An allen Tagen können auch die Kinder im Rahmen einer eigens für sie vorgesehenen Schnitzeljagd die Alte Vogtei auf kindgerecht Weise entdecken und kennen lernen. Alle Angebote der Familienwoche sind kostenlos.



