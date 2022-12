Geldautomaten in Kaan-Marienborn gesprengt

(wS/red) Kaan Marienborn 10.12.2022 | (Erstmeldung) In Kaan-Marienborn kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Volksbank Filiale zu einer Geldautomaten-Sprengung. Der oder die Täter sind flüchtig. Durch die heftige Detonation ist das Gebäude stark beschädigt worden. Ob Bargeld entwendet werden konnte, ist derzeit ( 3:45 Uhr ) noch unklar. Die Polizei und der Erkennungsdienst sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen folgen.

Fotos: wirSiegen.de

