Holz-LKW kippt in Bachlauf: Bergung gestaltete sich schwierig

(wS/red) Attendorn / Finnentrop 08.12.2022 | Am Mittwochabend kurz vor 20:00 Uhr musste die Feuerwehr mit rund 40 Einsatzkräften auf den Verbindungsweg zwischen Attendorn-Milstenau und Finnentrop-Hülschotten ausrücken. Hier ist ein mit Holz beladener LKW umgekippt.

Der 54-jährige Fahrer war die abschüssige Straße talwärts aus Richtung Hülschotten gekommen. In einer Rechtskurve kam der Auflieger zu weit rechts in den matschigen und unbefestigten Fahrbahnrand. Der Auflieger fing an zu kippen und zog die ganze Zugmaschine mit sich. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste befreit werden.

Der 54-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Auf eigenen Wunsch konnte der Fahrer an der Unfallstelle bleiben.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de

