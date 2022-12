Impfstellen des Kreises in Siegen und Bad Berleburg schließen – Impfungen sind nur noch bis zum 23. Dezember 2022 möglich

(wS/si) Siegen-Wittgenstein 08.12.2022 | Nachdem das Impfzentrum des Kreises in der Eiserfelderstraße am 30. September 2021 geschlossen wurde, wurden die beiden Impfstellen in Siegen und Bad Berleburg eröffnet. Insgesamt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – darunter Medizinische Fachangestellte, Pharmazeutisch-technische Assistenten und Ärzte – haben in den letzten 14 Monaten dort gearbeitet. In dieser Zeit wurden rund 35.700 Menschen geimpft. Darunter fallen sowohl Erst-, als auch Zweit-, Dritt- und Viertimpfungen. „Ein großer Dank an alle Beteiligten, die in den letzten zwei Jahren den Impf-Betrieb sowohl im Impfzentrum als auch in den beiden Impfstellen des Kreises ermöglicht haben“, so Landrat Andreas Müller.

Aufgrund einer Entscheidung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sind staatliche Impfangebote für die Allgemeinbevölkerung ab dem 1. Januar 2023 nicht mehr vorgesehen. Die Kreise und kreisfreien Städte werden nur noch dann tätig, wenn Institutionen einen dringlichen Impfbedarf melden oder aber Impfangebote für schwer erreichbare Gruppen wie z.B. Wohnungslose benötigt werden. Hierfür bleiben bis zum 31. März 2023 die sogenannten „Vorhaltestrukturen“ erhalten. Sollte so ein Fall im Kreis Siegen-Wittgenstein eintreten, würde das Deutsche Rote Kreuz im Auftrag des Kreises eine mobile Impfaktion durchführen.

Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen Covid-19 impfen lassen wollen, müssen sich also ab dem 24. Dezember 2022 an einen niedergelassenen Arzt oder an eine Apotheke wenden. Die Hotline-Nummern 0271 333-2171 und 0271 333-2172 und die Mailadresse impfzentrum@siegen-wittgenstein.de sind noch bis einschließlich Freitag, 23. Dezember 2022, erreichbar.