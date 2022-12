Laubbaum gebrochen: Drei Fahrzeuge beschädigt

(wS/red) Siegen 24.12.2022 | In der Friedrichstraße in Siegen ist am Samstagmittag ein Laubbaum gebrochen und auf mehrere PKW gefallen. Dabei wurden ein VW-Passat, ein Opel Corsa sowie ein Citroën C3 beschädigt. Nachdem einer der Fahrzeugbesitzer den Schaden bemerkt hatte, alarmierte er die Feuerwehr. Die Feuerwehr schnitt den Baum klein und die Autos frei. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

