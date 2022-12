Polizei sucht Zeugen nach vermeintlicher Unfallflucht

(wS/ots) Bad Laasphe 14.12.2022 | Am gestrigen Dienstagmorgen (13.12.2022) ist ein 22-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Bad Laasphe erschienen. Dort machte er Angaben zu einer vermeintlichen Verkehrsunfallflucht. Bei dieser soll der junge Mann, der als Radfahrer unterwegs war, von einem PKW angefahren worden sein.

Der 22-Jährige gab an, dass er mit dem Fahrrad den Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Niederlaasphe befuhr. Gegen ca. 09:00 Uhr soll dann aus der Einfahrt der dortigen Grundschule (Bahnhofstr. 35) ein weißer PKW herausgefahren sein. Hierbei habe es sich laut dem Radfahrer um einen Opel Meriva mit Siegener Kennzeichen gehandelt. Ein älterer Mann sei der Fahrer gewesen. Außerdem sei eine Frau mit schwarzen Haaren im Fahrzeug gewesen. De Fahrer habe ihn

offensichtlich übersehen und der PKW habe ihn angefahren. Dabei sei er zu Fall gekommen und habe sich leicht verletzt. Der Fahrer soll kurz ausgestiegen sein

und habe ihm gesagt, dass er nicht auf den Gehweg fahren dürfe. Anschließend sei er wieder in den PKW gestiegen und sei dann, ohne sich um den Unfall zu kümmern, weitergefahren. Während der Aufnahme des Sachverhaltes kam es immer wieder zu widersprüchlichen Angaben seitens des 22-Jährigen.

Das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hierbei ist insbesondere zu klären, ob sich der vermeintliche Unfall überhaupt so zugetragen hat.

Die Polizei bittet daher Unfallzeugen und insbesondere den vermeintlichen PKW-Fahrer, sich bei dem Verkehrskommissariat zu melden. Hinweise können unter der Rufnummer 02751 / 909-0 gemeldet werden.

