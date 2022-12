Psychisch erkrankter Mann hinterlässt hohen Sachschaden nach Einbruch in ein Autohaus 

(wS/ots) Bad Berleburg 30.12.2022 | Zu zwei ungewöhnlichen Einsätzen ist es in der Nacht von Montag (26.12.2022) auf Dienstag (27.12.2022) sowie in der Nacht von Mittwoch (28.12.2022) auf Donnerstag (29.12.2022) in einem Bad Berleburger Autohaus in der Herrenwiese gekommen.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen drang ein unbekannter Täter gewaltsam in das Autohaus ein. Im Inneren öffnete er mehrere unverschlossene Pkw und stellte Einrichtungsgegenstände um. Ersten Erkenntnissen nach wurde augenscheinlich nichts entwendet.

In der darauffolgenden Nacht fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Pkw in die Flügeltüren des Autohandels. Dadurch beschädigte sie einen auf der Verkaufsfläche abgestellten Pkw. Außerdem warf der Unbekannte eine Dekorationsfigur in eine Heckscheibe und beschädigte ein weiteres Fahrzeug.

Ersten Schätzungen nach entstand ein fünfstelliger Gesamtsachschaden.

Die Ermittlungen richteten den Tatverdacht gegen einen 35-Jährigen. Das Fahrzeug des Tatverdächtigen wies korrespondierende Schäden auf. Außerdem hinterließ der 35-Jährige persönliche Gegenstände in dem Autohaus.

Der Mann ist bereits einige Tage zuvor wegen einer Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit und dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.

Die Polizei sorgte zunächst dafür, dass der Pkw des Tatverdächtigen nicht mehr fahrbereit war. Die Fahndung nach dem Täter war ebenfalls erfolgreich und er konnte am Donnerstagabend nach mehrfachen Versuchern an der Wohnanschrift angetroffen werden.

Der 35-jährige psychisch auffällige Mann ist wegen dieser Umstände derzeit untergebracht.

Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Das Verkehrskommissariat ermittelt erneut wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

