Rettungshubschrauber „Christoph 25“ fliegt Schwerverletzten nach Arbeitsunfall in Klinik

(wS/red) Bad Berleburg 13.12.2022 | Nach einem schweren Arbeitsunfall an einer Fräsmaschine in einem Holzbetrieb in Girkhausen musste ein schwer verletzter Mitarbeiter mit dem Rettungshubschrauber in eine Gummersbacher Klinik geflogen werden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann sich bei Arbeiten an der Fräse schwer an der Hand verletzt, so dass der Transport in eine spezielle Klinik notwendig geworden ist. Dazu forderte die Rettungsleitstelle den Siegener Rettungshubschrauber „Christoph 25“ an, der direkt am Unfallort landen konnte.

Nach einer schnellen Erstversorgung wurde der Mann mit Hubschrauber in die Klinik geflogen. Lebensgefahr bestehe nicht.

Fotos: wirSiegen.de

