Stadt Freudenberg erhält Bundesförderung in Höhe von 2.272.596€

(wS/vk) Freudenberg 14.12.2022 | Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in der heutigen Sitzung die Förderung von Projekten durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Jugend und Kultur“ beschlossen.

Erfreuliche Nachrichten aus dieser Sitzung kann nun der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Volkmar Klein übermitteln.

Um die Sanierung des Warmwasserfreibades in der Gambach zu realisieren, erhält die Stadt Freudenberg 2.272.596 Euro.

„Der Bund fördert bereits seit langer Zeit die Sanierung kommunaler Sportanlagen. Ich freue mich, dass wir heute im Haushaltsauschuss die Unterstützung für Freudenberg beschließen konnten“, so Volkmar Klein.

Mit Hilfe des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ sind bereits in den vergangen Jahren einige Projekte in Siegen-Wittgenstein finanziell unterstützt worden. Dazu gehört das Hofbachstadion in Geisweid sowie das Sportzentrum am Stöppel in Bad Berleburg.

Im vergangenen Jahr wurde der Stadt Netphen eine Förderung zur Sanierung der Eishalle in Höhe von 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Stadt hatte die Fördergelder seinerzeit abgelehnt. Die Stadt Freudenberg ist somit die vierte heimische Kommune, die Gelder über das entsprechende Förderprogramm erhält.

