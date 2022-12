SVB sind Partner von Velocity Siegerland – beim Pedelec-Verleihsystem mit 100 Prozent Naturstrom ökologisch auftanken

(wS/svb) Siegen 20.12.2022 | Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) kooperiert ab sofort mit dem Pedelec–Verleihanbieter Velocity, um gemeinsam die Mobilitätswende im Siegerland weiter voranzutreiben.

Der Energiedienstleister liefert seinen Naturstrom aus Wasserkraft an die Ladestationen des Start–ups.

„Zusätzlich haben wir für 7 Jahre die Patenschaft für die Velocity–Station am Siegener Hauptbahnhof übernommen. Gemeinsam leisten wir so einen wichtigen Beitrag für ein umweltfreundliches Mobilitätsangebot in unserer schönen, aber topografisch herausfordernden Stadt“, erklärt Thomes Mehrer, Geschäftsführer der SVB. Der Velocity–Station am Hauptbahnhof kommt eine strategische Bedeutung zu.

Für Berufspendler und Studierende stellt der Hauptbahnhof den zentralen Umschlagpunkt Siegens dar. Aber auch für Dienstwege und Freizeitfahrten ist der Velocity Pedelec–Verleih bestens geeignet, um das Thema Mobilität klimafreundlich zu gestalten.

Als regionaler Partner unterstützt die SVB das nachhaltige Mobilitätsangebot des Start–ups von Beginn an. In der ersten von insgesamt drei Ausbaustufen hat das junge Unternehmen bereits 18 Ladestationen etabliert, insgesamt 100 Pedelecs stehen für den Verleih zur Verfügung. Ziel von Velocity Siegerland ist es, künftig 50 Ladestationen mit 240 leihbaren Pedelecs sowie 60 E–Lastenräder auf die Straße zu bringen.

„Mit Velocity haben wir einen starken Partner für die Verkehrswende in der Region.“, erklärt Thomas Mehrer. In Zukunft sind spannende Aktionen im Rahmen der Kooperationen zwischen SVB und Velocity geplant.

„Für unsere Kundinnen und Kunden überlegen wir uns attraktive Angebote und Aktionen, beispielsweise Freifahrten. Wir wollen Anreize schaffen, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für das elektrische Radeln zu begeistern“, erklärt Thomas Mehrer.

Yara Stahlschmidt (Geschäftsführerin Velocity Siegerland) und Thomas Mehrer (Geschäftsführer SVB) an der SVB Station am Siegener Bahnhof

Foto: Siegener Versorgungsbetriebe



