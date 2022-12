Weihnachtsfreude! Anstelle von Kundengeschenken bedachte die Hugo Roth GmbH aus Wilnsdorf den Friedenshort

(wS/hs) Freudenberg / Wilnsdorf 26.12.2022 | Auf weihnachtliche Kundengeschenke verzichtet der Wilnsdorfer Arbeitsschutzspezialist Hugo Roth GmbH schon seit längerem. „Wir suchen uns stattdessen lieber sinnvolle Projekte aus, bevorzugt in der eigenen Region“, betont Vertriebsleiter und Prokurist Torsten Schmitt. Zum zweiten Mal hat man sich die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort in Freudenberg als Kooperationspartner gewählt. „Wir haben so viel positives Feedback aus den Wohngruppen bekommen im vergangenen Jahr und wollten wieder speziell Kindern eine Freude machen“, ergänzt Wolfgang B. Klein als weiterer Prokurist und Einkaufsleiter.

Beide überreichten einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro kurz vor Weihnachten stellvertretend an Udo Klöckner, Fachberatung/Koordination stationäre Hilfen: „Wir freuen uns sehr über diese Möglichkeit, den Alltag der Kinder und Jugendlichen zu bereichern“, so sein Dank. Außerdem sprach die Firma Hugo Roth GmbH noch eine Einladung für die Sommerferien aus.

Dann können Kinder und Jugendliche aus den Friedenshort-Einrichtungen einmal vor Ort erleben, was eigentlich alles zum großen Themenfeld Arbeitsschutz gehört.

Info: Die Evangelische Jugendhilfe Friedenshort GmbH Heimat für Heimatlose mit Sitz in Freudenberg ist ein bundesweit tätiges diakonisch-gemeinnütziges Werk und bietet auch im Raum Freudenberg/Siegen/Altenkirchen ein breites Spektrum an sozialpädagogischer Hilfe für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Junge Menschen, die aus verschiedenen Gründen eine Unterbringung außerhalb ihrer Familie benötigen, erhalten einen Ort, in dem sie Zuwendung, Orientierung und Stabilisierung erfahren.

(v.l.n.r.): Wolfgang B. Klein, Udo Klöckner, Torsten Schmitt bei der Übergabe des Spendenschecks im Friedenshort in Freudenberg

Bericht von Henning Siebel, Bild von Friedenshort Freudenberg.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier