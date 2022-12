Weihnachtsmarkt der Fördervereine Feuerwehr Struthütten und Dermbach – Tag der offenen Tür bei PWS

(wS/red) Neunkirchen 03.12.2022 | Am Samstag, den 03.12.2022 ab 12:00 Uhr ist es so weit!

Nach einer dreijährigen Coronapause gibt es endlich wieder einen Weihnachtsmarkt in Struthütten.

Für weihnachtliche Stimmung auf dem Firmengelände der PWS Presswerk Struthütten GmbH im Wiesengrund in Struthütten sorgen diesmal die Firma PWS GmbH, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dermbach und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Struthütten.

Freuen darf man sich u.a. auf herzhaftes Essen, verschiedene Süßwaren, vielfältige Heißgetränke, Kinderschminken und hoffentlich viele gesellige Gespräche.

Für die jungen Besucher wird es noch eine besondere Überraschung geben – sie ist groß, rot gekleidet und trägt einen weißen Bart.

Wir freuen uns riesig darauf, gemeinsame Zeit verbringen zu können.