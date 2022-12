Weihnachtsmarkt-Stimmung im Haus Obere Hengsbach

(wS/dia) Siegen 22.12.2022 | Lieder, Leckereien und gute Laune im Seniorenheim Haus Obere Hengsbach

Einen Hauch von echter Weihnachtsmarkt-Atmosphäre erlebten jetzt die Bewohner des Seniorenheims Haus Obere Hengsbach in Siegen. Dort gab es nicht nur einen hauseigenen Verkaufstand, zu dem die Senioren mit einer Bastelaktion ihren Beitrag geleistet hatten, sondern auch ein besonderes Abendessen: Rund 27 Kilogramm Pommes und mehr als 100 Würstchen wurden an die Bewohner verteilt. Der lange Tag endete in einer gemütlichen Runde mit Getränken nach Wahl. Am nächsten Morgen stattete dann der Nikolaus den Senioren einen Besuch ab, brachte Geschenke mit und wurde von glücklichen Gesichtern empfangen. Anschließend wurden im Saal gemeinsam Winter- und Weihnachtslieder gesungen und der Tannenbaum festlich geschmückt.

Eine Krippe mit Egli-Figuren und der Tannenbaum sorgen für die weihnachtliche Stimmung im Saal des Seniorenheims Haus Obere Hengsbach.

Foto: Diakonie in Südwestfalen

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier