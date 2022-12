Wilnsdorf: Anmeldestart für die Ferienbetreuung 2023

(wS/red) Wilnsdorf 07.12.2022 | Die Ferienbetreuung des Fördervereins „Betreuung an Wilnsdorfer Schulen“ wird auch 2023 wieder mit einem neuen Programm in Oster-, Sommer-, und Herbstferien in der OGS Wilnsdorf für Stimmung sorgen. Wilnsdorfer Grundschulkinder und Kinder aus dem im Sommer endenden Kindergartenjahr können sich auf kreative und sportliche Aktionen freuen, bekommen aber auch den Raum für freies Spiel und eigene Ideen.

Die Ferienbetreuung wird in den folgenden Zeiträumen angeboten:

Ostern: 03.04.2023 – 06.04.2023

Sommer: 12.07.2023 – 01.08.2023

Herbst: 02.10.2023 – 06.10.2023

Bei allen drei Angeboten gibt es die Möglichkeit, zwischen einer Halbtagsbetreuung (7.15 Uhr – 13.00 Uhr) und einer Ganztagsbetreuung (7.15 Uhr – 16.15 Uhr) zu wählen, in beiden Fällen ist ein Mittagessen inklusive. In den Tag gestartet wird mit einem gemeinsamen Frühstück, zu dem sich jedes Kind selbst etwas mitbringt. Die Kosten betragen pro Tag 10,10€ für die Halbtags- und 13,10€ für die Ganztagsbetreuung in den Sommer- und Osterferien, in den Herbstferien liegt der Preis bei 10,30€, bzw. 13,30€. Geschwisterkinder bekommen 20% Ermäßigung. Die Betreuung soll in den Räumen der Offenen Ganztagsschule Wilnsdorf stattfinden, Änderungen vorbehalten.

Anmeldung:

Anmeldungen sind ab sofort bis zum 31.12.2022 ausschließlich online möglich (Zum Formular). Nach der Auswertung der Anmeldungen im Januar, erhalten die Eltern spätestens bis zum 31.01.2023 eine verbindliche Zusage über den Betreuungsplatz. Die gebuchten Zeiträume können bis zu sechs Wochen vor Betreuungsbeginn kostenlos storniert werden.

Weitere Infos:

Für Fragen steht Lisa Buchmann-Monno vom Förderverein „Betreuung an Wilnsdorfer Schulen“ unter 02739/802329 zur Verfügung. Weitere Infos zu allen Betreuungsangeboten an den Schulen sind unter www.wilnsdorf.de/ferienbetreuung zu finden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier