Wunschzettelaktion mit feierlichem Programm im Kinder- und Jugendtreff Siegen zurück

(wS/si) Siegen 24.12.2022 | Kuscheltiere, Federmäppchen, Fußbälle und vieles mehr: Schon seit 2005 engagieren sich Freudenberger und Hünsborner Unternehmen in der Adventszeit für Kinder aus den Stadtteilen Fischbacherberg, Heidenberg, Westhang und Weidenau. So wurden etwa 250 Wunschzettel von Kindern aus den städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen gesammelt und in den Ladenlokalen ausgelegt.

Nachdem die Wunschzettelaktion coronabedingt die vergangenen zwei Jahre nicht mit einer großen Bescherung abgerundet werden konnte, war sie in diesem Jahr wieder Teil eines feierlichen Programms. Bei Winterpunsch und Plätzchenbuffet verbrachten Groß und Klein ein paar weihnachtliche Stunden.

Theateraufführungen, Gedichte und Musik: Auch die Kinder hatten etwas vorbereitet.

Gemeinsam mit der Theaterpädagogin des Apollotheaters Henriette Heine haben die Kinder des Jugendtreffs Westhang ein Theaterstück erarbeitet und präsentiert.

Finanziert wurde das Theaterprojekt von der Willibrord und Margret Sonntag Stiftung.

Ohne Helferinnen und Helfer wäre die Aktion nicht möglich.

Die Bescherung für die Mädchen und Jungen im Jugendtreff Westhang wurde von Sandra Kinkel, Inhaberin des Friseursalons „Die Haarmeister“ in Freudenberg, und ihrem Team organisiert.

Für die Wunschzettelaktion im Kinder- und Jugendtreff Fischbacherberg spendete Ulrich Schneider, Inhaber von „Käse und Erlesenes“ in Freudenberg, Geschenke. Nadine

Schumacher von der Physiotherapiepraxis in Hünsborn ist Patin in Heidenberg. Für die Erfüllung der Weihnachtswünsche der Weidenauer Kinder sorgte Carmen Kikillus vom Modegeschäft „Fashion Now!“.



Konzert im Kinder- und Jugendtreff Westhang: Wunschzettelaktion wieder mit weihnachtlichem Programm abgerundet.

(Foto: Stadt Siegen)

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier